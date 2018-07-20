НБУ оценивает рост ВВП Украины во II кв.-2018 в 3,2%

Рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года незначительно ускорился - до 3,2% с 3,1% в первом квартале, такую оценку обнародовал Национальный банк Украины в июльском инфляционном отчете вечером в четверг.

"По оценкам НБУ, во II квартале 2018 темпы роста реального ВВП остались практически неизменными (3,2% г/г) и поддерживались, прежде всего, внутренним спросом как потребительским, так и инвестиционным", - отмечает Центробанк.

Отмечается, что высокие деловые ожидания предприятий свидетельствовали об устойчивом росте инвестиционной активности.

Дальнейшее повышение доходов населения стимулировало потребительский спрос. Последнее поддерживало высокие темпы роста розничного товарооборота.

Определенный импульс потребительскому и инвестиционному спросу дало стремительное наращивание как текущих, так и капитальных расходов бюджета.

Также в целом благоприятной оставалась конъюнктура на внешних рынках.

Как и в 1-м квартале, продолжался рост ВДВ в металлургии, добывающей промышленности и энергетике, что, впрочем, несколько сдерживалось ремонтными работами на нескольких крупных предприятиях ГМК.

Более раннее начало уборочной компании по сравнению с прошлым годом обусловило рост сельского хозяйства.

НБУ добавляет, что во втором квартале 2018 года также сохранилось влияние базы сравнения, связанный с разрывом связей с неконтролируемыми территориями в этот период прошлого года. Как следствие, значительный вклад в рост экономической активности оказало увеличение объемов производства в энергетике и добывающей промышленности.