Крупные игроки прокачали межбанк, чтобы хорошенечко заработать

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютные спекулянты вовсю отрывались на межбанке 19 июля, и по итогам дня подняли курс доллара еще на 6 копеек - до 26,41-26,46 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Но даже такой результат можно считать большим успехом, ведь котировки с самого утра перемахнули через психологический уровень - 26,50 грн./$ - и шагали вверх.

«Безналичный рынок стартовал на уровне 26,45-26,48 грн./$. Не успев толком открыться, он сразу вышел на 26,47-26,50 грн./$, а затем из-за явного преобладания спроса над предложением достигли 26,50-26,52 грн./$. Но ближе к 11:30 валютное предложение пошло расти, что позволило котировкам снизиться. Сначала к 26,48-26,50 грн./$, а затем и к 26,43-26,47 грн./$», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Курсовой откат устроил Нацбанк, который на пике валютного подорожания вышел через Matching заливать межбанк долларом. Говорят, что чиновники удовлетворяли все заявки от 26,50 грн./$ и выше. Сколько именно продали - точно неизвестно, хотя обсуждается объем на районе $20 млн.

«Утреннее повышение стартовых котировок объясняется ожиданиями активизации спроса на валюту на растущем тренде, а значительные колебания котировок и их разнонаправленная динамика в течение дня является результатом ситуативных интересов крупных игроков, включая коррекционное участие регулятора», - прокомментировал ситуацию Олег Куринной.

Вообще сплетен и слухов о причинах трехдневного подорожания доллара ходило множество. Самая популярная версия - экспортеры на пару с банками, державшими крупные валютные позиции, специально раскачали валютные котировки при первых подозрениях на подорожание доллара. Разыграли как по нотам: сначала по чуть-чуть придерживали валюту и распространяли слухи о грядущей девальвации гривны, а когда импортеры «созрели» - продались на максимальных ценниках. По слухам, больше всего на раскачке межбанка заработали клиенты ПУМБа - компании Рената Ахметова, а затем и сам банк. Активно распродавал свою позицию.

Межбанковская волна роста курса докатилась и до наличного рынка. Средний ценовой коридор на продаже доллара людям подрос на 10 копеек и достиг 26,45-26,60 грн./$, в него укладывалось большинство крупных финансовых структур: Укргазбанк, Universal Bank, Укрэксимбанк, Приватбанк, Кредобанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Правэкс-банк, Альфа-Банк, Ощадбанк. На 12 копеек поднялась минимальная стоимость наличного бакса - до 26,42 грн./$ и на 10 копеек - максимальная (до 26,90 грн./$). А выкупали валюту у населения в рамках 26,10-26,39 грн./$.

Впрочем, завтра финансисты ждут отката курса валют. С оглядкой на налоговые платежи и конец недели.

«Регулятор удовлетворил возникший валютный спрос и задал рынку четкий тренд. К тому же завтра экспортерам нужно совершать крупные налоговые платежи и потребуется гривна, так это курсовое движение поддержат. Доллар откатится. Сначала к 26,40 грн./$, а затем и еще ниже», - спрогнозировал UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

А по словам Олега Куринного, пятничная торговля будет происходить 26,25-26,35 грн./$. Ожидается, что банки перед выходными будут активнее распродавать свои валютные позиции, снабжая межбанк долларом.