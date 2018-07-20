Новый призрак большой войны. Чего хочет добиться Путин санкциями против Украины

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Правительство России начало подготовку указа Путина о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины. Об этом сообщил московский "Коммерсант". По данным источников газеты, в санкционный список попадут около 100 юридических и несколько сотен физических лиц - украинские госдеятели, политики и бизнесмены. Санкции будут подразумевать блокировку активов в России и запрет на вывод капитала из РФ, а также ограничение импорта украинских товаров в РФ. Соответствующие предложения должны быть представлены к 1 августа. Проект указа Путина, пишет газета, будет конкретным, но оставит и поле для маневра: не все меры будут пущены в ход одномоментно.

"Коммерсант" признает, что воздействие российских санкций на их украинских фигурантов зачастую окажется символическим. Например, по данным газеты, санкции в первую очередь могут коснуться производителей удобрений, но импорт этой продукции из Украины в РФ ничтожен, а российские поставки в Украину Киев сам успешно заблокировал своими санкциями. При этом у украинских инвесторов активов в РФ, которые можно было бы блокировать, крайне мало. Одним из редких примеров является компания "Титановые инвестиции" Дмитрия Фирташа, владеющая "Крымским титаном" в Крыму, но на нее санкции уже успела наложить сама Украина.

В то же время украинская власть от путинских санкций может только выиграть. Прежде всего Путин собственноручно разорвет часть экономических связей, которые еще остаются между Украиной и РФ. Тем самым он укрепит экономическую независимость Украины от России. Для украинской экономики это испытание будет не слишком трудным, на фоне всего того, что уже довелось пережить. Никакого коллапса или хотя бы заметного кризиса не произойдет. Зато украинская экономика и с ней вся Украина добавит в устойчивости и сможет еще быстрее и увереннее двигаться курсом евроинтеграции.

Вдобавок эскалация антиукраинской истерии, неизбежная в случае объявления антиукраинских санкций, наверняка приведет к сокращению численности украинских трудовых мигрантов, пребывающих в РФ. Их возвращение в Украину будет хорошим подспорьем для украинской экономики, испытывающей острый дефицит трудовых ресурсов.

Наконец, для физических лиц - государственных и политических деятелей Украины, попавших в санкционный список Путина, сам этот факт будет неоценимой рекламой. Вероятно, в списке не будет фигурировать лично Петр Порошенко, но там могут быть люди из аппарата СНБО, силовики, члены правительства, народные депутаты и т. д. Поэтому обе партии правящей коалиции - БПП и НФ - смогут с гордостью называть себя партиями людей, которых Путин причислил к своим врагам. И будет очень интересно посмотреть, окажутся ли в этом списке представители других партий - например, та же Юлия Тимошенко и ее соратники по "Батьківщині".

Тут впору спросить, зачем же Путину эти санкции? "Коммерсант" утверждает, что антиукраинский пакет будет лишь частью плана мероприятий по снижению негативного влияния западных санкций на экономику РФ. Российские бизнес-медиа подали новость об этом плане под паническими заголовками типа "По пути Венесуэлы: в правительстве подготовили ограничения на доллар и импорт".

Источники "Коммерсанта" утверждают, что вопрос о введении антиукраинских санкций стоял на повестке дня с 2014 г.: за его скорейшее принятие выступали прежде всего представители силового блока, но подобные меры было решено "отложить про запас". Неудивительно, что их время пришло именно сейчас, когда Путин выбрал для России путь Венесуэлы. Тем самым Путин признал Украину частью западного мира, от которого он собрался отгородить Россию.

Но в то же время это означает, что в окружении Путина взяли верх "ястребы" - министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и им подобные. Поэтому повышается вероятность попыток Кремля решить "украинский вопрос" военным путем. Возможно, Путин сейчас старается минимизировать эффект не столько от уже имеющихся, сколько от будущих западных санкций - тех, которые могут быть объявлены в случае эскалации российской агрессии против Украины.

