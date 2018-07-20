Полезный скандал. Чем шпионы из ОБСЕ помогли Украине

Информатор в рядах СММ ОБСЕ поделился с журналистами данными, которые, вполне возможно, попали и к российским спецслужбам.

В руках российской ФСБ, вероятно, оказалась информация о сотрудниках Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, причем даже весьма частного характера. Такую информационную бомбу сбросил немецкий телеканал ARD в своем репортаже Fakt. Имиджу и миссии, и самой ОБСЕ нанесен серьезный ущерб. Однако круги расходятся куда дальше.

Расследование

Телеканал сообщил, что некое лицо в миссии передало российской спецслужбе цифровой носитель, на котором была уйма внутренней информации СММ. Копия данного цифрового носителя попала в руки журналистов из рук информатора, который также рассказал о контактах с ФСБ. В репортаже немецкие журналисты отмечают, что чувствовали себя агентами времен холодной войны. Правда, не вполне понятно, тот ли это человек, который слил данные российской спецслужбе или нет. Если - да, то любопытен вопрос его мотивации. Можно, к примеру, предположить, что русские шантажом вынудили его передать информацию, а затем он решил обезопасить себя, обратившись к СМИ. Впрочем, пока это лишь догадка.

Как бы то ни было, стало известно, что российская спецслужба, по всей видимости, получила доступ к информации об офисах миссии с фотографиями, о расположении камер и даже к личной переписке замглавы СММ Александра Хуга, на основании которой формировались личные досье на наблюдателей, вплоть до привычек и предпочтений. Ну, например, Хуг писал, что: "Б. ... любит молодых девушек и развлечения", "Е. ... любит деньги и старается как можно больше заработать", "Т. ... пьет в гостиничном номере или баре ... Однажды он так напился, что проспал патрульную службу".

Один из авторов репортажа Арндт Гинцель рассказал в интервью телеканалу MDR об увиденном на копии цифрового носителя, переданного информатором: "Документы, которые мы видели, относятся к разряду "тайных" и содержат информацию об особых ситуациях с большим количеством деталей. Мы получили возможность узнать из них немало данных о сотрудниках ОБСЕ: адреса, номера телефонов, даже ... группы крови. Были также сделаны досье, которые создают впечатление, что кто-то хотел знать слабые места в деятельности этих сотрудников. Возможно, там собрана информация. ...Конечно, такая информация может сделать человека слабым перед шантажом".

Реакция

Сам Хуг в интервью ARD поначалу открещивался, но после сообщил, что СММ постарается во всем разобраться и провести внутреннее расследование для возможного принятия соответствующих мер. ОБСЕ, в свою очередь, также распространила заявление, в котором отметила, что в курсе репортажа ARD, но без надлежащей верификации комментировать или делать предположения не будет. В общем, ожидаемо обтекаемый комментарий.

Официальный Киев был более прямолинейным. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Берлине заявил, что все россияне в составе миссии "являются российскими шпионами". Чем украинская сторона, по словам Климкина, и объясняет периодические задержания патрулей для проверки - только тех, в составе которых есть граждане РФ. "Поскольку они проезжают, а через 15-20 минут начинаются обстрелы. Мы уверены, что все русские в составе миссии работают на спецслужбы. Только единственное, чего я не знаю, так это то, работают ли они на одну спецслужбу, или на все вместе", - отметил глава украинской дипломатии, сообщив о стремлениях разрушить СММ изнутри, поэтому Украина старается помогать миссии.

Высказался он и о собственно расследовании ARD. Он подчеркнул роль немецких журналистов. Мол, очень важно, что именно они вскрыли этот гнойник на теле СММ ОБСЕ. "Сейчас уже никто не скажет, что это предвзятость. Это сделали немецкие журналисты, и это пойдет сейчас по всему миру после слов российского президента, что на самом деле делает Россия", - добавил Климкин. Если, конечно, к делу не приложилась украинская контрразведка - чего, в общем, тоже исключить нельзя.

Телеканал же сложно заподозрить в симпатиях к Кремлю. Да, случались и с ним громкие скандалы. Например, в 2015 году, когда в эфире программы "Репортаж из Берлина" показали коллаж с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в хиджабе. А в контексте России ARD известен своей серией нашумевших фильмов о применении допинга российскими спортсменами. За что их автора Хайо Зеппельта, между прочим, россияне очень невзлюбили. Даже запретили ему въезд в страну на время ЧМ-2018, хотя потом все же изменили мнение. Правда, и журналист сам побоялся ехать в столь враждебную среду. Так что у расследования есть вес и немалый. Хотя, с другой стороны, без мотивации информатора картина выглядит неполной.

Что дальше

Первое, что приходит в голову - история с передачей данных, особенно если она подтвердится в результате внутреннего расследования, как-то вразумит миссию и ОБСЕ в целом - что контакты с Россией токсичны на любом уровне; что ни один наблюдатель не может чувствовать себя в безопасности, если вдруг станет интересен Москве. Сначала репутация миссии была подмочена сливом позиций ВСУ оккупантам. Потом наблюдателями принялись крутить боевики: "Туда не ходи, сюда ходи". А гибель американца Джозефа Стоуна в 2017 году стала еще одним способом влияния/устрашения для наблюдателей. Теперь пришла очередь личной переписки Хуга и сексуальных предпочтений участников СММ. Это уже конфиденциальная информация о конкретных лицах, которые, вообще-то, не являются сторонами конфликта.

Уже поднимется новая волна негодования в отношении ОБСЕ. Снова в полный голос начнут задавать вопросы об объективности сотрудников миссии, о ее уязвимости. Причем стоит принять во внимание, когда это происходит, на фоне каких событий в международной политике. А именно на фоне шпагата над Атлантикой после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, воспринятой миром весьма неоднозначно. Ко всему, американский президент "отличился" не только в Хельсинки, но и в Брюсселе. Да, он добился своего от союзников по НАТО путем жесткого прессинга, что вызвало острое недовольство немцев и порадовало Польшу и Литву. Но осадок остался. Плюс присовокупим торговую войну между США и ЕС, а также острые выпады Трампа в адрес Меркель из-за "Северного потока-2". На выходе получается весьма громоздкая конструкция из недовольства, противоречий и критики. И вот при таком раскладе всплывает история с беззащитностью ОБСЕ перед Россией.

Кремль, к слову, находится в более выгодном положении: ему и так никто не верит. В Москве традиционно будут попросту все отрицать и переводить стрелки на ОБСЕ. Что и будет сделано за неимением другого выхода, ведь ждать от руководства РФ правды можно, пока все раки не вымрут.

Итак, авторитет и выводы ОБСЕ под сомнением. Ура, СММ пора менять на миротворцев. Да, это было бы отличным выходом из ситуации. Но есть одно но - и оно опять-таки продуцируется Россией, блокирующей введение миссии, и как следствие Запад тоже взял паузу. А для проведения инициативы посредством "Единства ради мира" через Генассамблею ООН нет политической воли, а есть только политическая лень и неиссякаемое желание не провоцировать эскалацию. Особенно из-за встречи с Хельсинки.

В целом этот скандал может оказаться полезен Украине. С одной стороны, это лишнее доказательство агрессивной политики России не только в отношении соседнего государства, но и в отношении Европы в целом, а также небрежения ее институциями и нормами. С другой стороны, Киев получил дополнительный аргумент для обвинений европейских партнеров в излишней мягкотелости и лояльности к агрессору. Наконец, в-третьих, это очередное напоминание о том, что в международных делах нет друзей - есть интересы.