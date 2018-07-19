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ЕК ввела ограничения к 11 видам металлопродукции из Украины, правительство обещает защиту
Решение Европейской комиссии ввести временные защитные меры в отношении импорта стальной продукции распространяется в том числе на 11 видов украинской металлопродукции.
Об этом сообщает сайт Минэкономразвития.
19 июля вступило в силу решение Еврокомиссии о введении предварительных защитных мер в рамках расследования по металлопродукции. В целом предмет расследованием включает 28 видов металлургической продукции, к 23 видам из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.
В ЕК принятия мер объяснили необходимостью предотвратить негативные последствия введенных Соединенными Штатами тарифов.
Тарифные квоты будут применяться на основе принципа "first come, first served" (первый пришел - первый получил), а после того как квота будет исчерпана, для следующих поставок будет применяться пошлина в размере 25%.
Кроме Украины, под действие защитных мер попала продукция из Бразилии, Китая, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Молдовы, Саудовской Аравии, ЮАР, Македонии, Турции и Вьетнама.
Согласно решению, 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер: горячекатаные листы и полосы, холоднокатаные листы, заготовка стальная квадратная, прутки, нержавеющая арматура и легкие секции, катанка из нелегированной и легированной стали, уголки и специальные профили, трубы для газопроводов, профильные секции, бесшовные нержавеющие трубы, нелегированный провод.
Еще 17 видов украинской металлопродукции, в отношении которых и в дальнейшем будет проводиться расследование, пока не ограничены защитными мерами.
"Минэкономразвития вместе с украинскими производителями в рамках процедуры расследования отстаивают позицию, что: ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС", - говорится в заявлении.
В министерстве напомнили, что Украина имеет торгово-экономические отношения с ЕС, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, реализация которых предусматривает двустороннее развитие торговли между Украиной и ЕС без применения мер способом , создающим искусственные и чрезмерные барьеры в торговле.
"В отношении товаров по которым одновременно будут действовать антидемпинговые и защитные меры, должен быть внедрен компенсаторный механизм. Украина является развивающейся страной, для целей защитных расследований (что закреплено в статье 43 Соглашения об ассоциации с ЕС) и в соответствии с положениями соглашений ВТО, импорт украинской продукции с долей менее 3% от общего импорта товара в ЕС должен быть исключен из-под действия мер (в случае их введения)", - пояснили в министерстве.
В сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономразвития и ряда украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Еврокомиссией.
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