Услуга Сытнику: Зачем антикоррупционеры атакуют назначенцев в ГБР

Юрій Васильченко / Depo.ua

Государственное бюро расследований будет расследовать дела топ-коррупционеров, поэтому оно - прямой конкурент Национального антикоррупционного бюро. Собственно, этим можно объяснить такое пристальное внимание общественных активистов и нардепов-"еврооптимистов", известных в качестве адвокатов ведомства Артема Сытника, к конкурсу на руководящие должности в ГБР.

Напомним, накануне заседания отборочной комиссии в прессу попали списки победителей отбора. Сказано было, что эти лица уже утверждены. Однако в итоговом отборе некоторых из оглашенного ранее списка не оказалось (Владимира Орлова, Евгения Аблова, Сергея Дубравы, Дмитрия Руденко). Это ставит под сомнение информированность источников антикоррупционеров. Что же касается других лиц, с которыми угадали, то им всем заранее навесили ярлыки: "люди Авакова и Купранца", "люди Демчины" и так далее. Те же, на кого ничего не нашли, попали в категорию "о них просто мало информации". Лиц, которые работают в Национальной полиции, оказалось больше, после чего в сети запестрели заголовки типа "Аваков взял под контроль ГБР".

Выходцами из полиции являются: Руслан Марчук (избран директором Киевского территориального управления), Евгений Шевцов (будет руководить первым управлением организации досудебных расследований), Роман Белоус (управление информационно-аналитической разведки), Владимир Криволапов (управления оперативных разработок), Сергей Житник (управление сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований), Андрей Багров (управление международного сотрудничества и внешних коммуникаций), Андрей Калашник (управление специального назначения).

К квоте Авакова активисты отнесли Аллу Костюкову (будет руководить управлением режимно-секретной работы и защиты информации), сейчас она работает в Академии СБУ, Александра Тура (будет руководить вторым управлением организации досудебных расследований), сейчас возглавляет ГФС в Ирпене, Оксана Пащенко (управление правового обеспечения), сейчас она работает в Минюсте, и сотрудницу пресс-службы ГПУ Марьяну Гайовскую-Ковбасюк, которая будет начальником отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР.

К квоте СБУ активисты отнесли Богдана Чобитка, который будет руководить управлением внутреннего контроля, Петра Божевского (возглавит отдел внутреннего аудита), к "прокурорским" - новоназначенного директора территориального управления во Львове Николая Друзюка, которого назвали "человеком Кривецкого", известного в качестве спонсора "Свободы", Дениса Кермана из Запорожской прокуратуры, и Олега Денегу (его назвали креатурой нардепа из БПП Александра Грановского).

В число тех, кто еще без ярлыка (временно), попали адвокат Артем Матвеев, заместитель начальника ГУ Нацполиции в Полтавской области - начальник следственного управления Владимир Тимошков, заместитель начальника отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров межрегионального оперативного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Сергей Палатов, начальник следственного отдела управления по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артем Бугаец, Василий Титарчук (безработный), Виталий Француз (безработный), начальник отдела информационной безопасности Управления внутренней безопасности ПАО "Аграрный фонд" Александр Яковлев, первый заместитель начальника инспекции Службы безопасности Денис Луцик, главный оперуполномоченный - инспектор Департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Коваль, заместитель начальника отдела раскрытия преступлений против личности Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Луганской области Ярослав Денисенко и прокурор Главной военной прокуратуры Дмитрий Шишкарев. Как видим по должностям, простора для фантазии достаточно.

Попробуем теперь понять, в чем же вина всех этих лиц, отобранных комиссией, которую теперь клеймят за ее выбор. Возьмем для примера нескольких новобранцев. Руслан Марчук - заместитель начальника Департамента - начальник управления оперативных разработок Департамента защиты экономики Национальной полиции. Ранее занимал должность начальника УЗЭ в Волынской области, до этого работал заместителем начальника Управления защиты экономики в Житомирской области.

В его декларации есть несколько объектов недвижимости, в том числе земельные участки на Житомирщине и квартира в Киеве, право на которую приобретено в ноябре 2017-го, Тойота Камри 2016 года выпуска. Какой-либо компрометирующей информации на него, по крайней мере в открытых источниках, нет. Зато есть другая. В мае этого года в Луцке на взятке сотрудники отдела противодействия взяточничеству департамента, который возглавляет Марчук, разоблачили одного из заместителей мэра областного центра и председателя одного из судов. В марте на взятке в 105 тыс. грн. они же поймали главу Железнодорожной РГА Львова. В том же месяце полицейские задержали двух должностных лиц "Укрзализныци" на даче взятки в 85 тыс.

Три важные должности в ГБР, которые непосредственно будут заниматься организацией досудебных расследований, возглавили Евгений Шевцов, Александр Тура и Артем Бугаец. Евгений Шевцов сейчас является заместителем начальника управления - начальником отдела Главного следственного управления Национальной полиции. То есть непосредственно займется следствием. Недвижимость в Киеве приобретена задолго до прихода на нынешнюю должность, ею владеет жена Шевцова. На нее же зарегистрирована иномарка 2016 года выпуска. До июля 2017 года Шевцов владел ООО "ТЕРРА ПРЕМИУМ ГРУПП", которое занимается исследованием конъюнктуры рынка. В декларации также было указано ООО "БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП", владельцем которого является то же лицо, в собственность которого перешло и предыдущее общество. Заявленная сфера деятельности - финансовое посредничество и лизинг. Жена Шевцова находится среди владельцев ООО "ЛЕОГЕЙМИНГ", которое занимается предоставлением информационных услуг, и ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ", в сфере деятельности которого денежное посредничество. В скандалах эти компании не замечены.

В декларации Александра Туру отмечены 3 квартиры - в Мариуполе, Чайках под Киевом (в собственности жены) и в Симферополе (в собственности сына). У жены еще есть земельный участок в Обухове. Сам Туру имеет в собственности Тойоту Камри 2010 года выпуска, приобрел он ее в сентябре 2016 года. Туру задекларировал денежные активы - на двоих с женой 300 тыс грн.

И, наконец, Артем Бугаец. В 2014 году он работал заместителем прокурора в Горишних Плавнях на Полтавщине, в 2015-16-м - в военной прокуратуре Харькова, на нынешнюю должность в ГПУ перешел в 2017-ом. Он имеет земельный участок недалеко от Горишних Плавней, квартиру в Харькове, право собственности, приобретенное во время работы в военной прокуратуре, а жена - земельный участок в Азовском, Бердянского района. Право собственности приобретено в прошлом году. Еще у новобранца ГБР есть комната в Киеве. Он также собственник Тойоты, только не Камри, а Короллы, приобретенной 10 лет назад. У семьи Бугаец больше 200 тыс гривен денежных активов.

Скажем так, судя по декларациям, богатством будущие борцы с топ-коррупционерами не впечатляют. Напоследок просмотрим декларацию Олега Денеги, которого активисты считают "человеком Грановского". По логике, он должен быть небедным человеком. В собственности его супруги земельный участок, дом и квартира во Львове, все права приобретены в 2001 и 2009 годах. У самого Денеги есть квартира в Киеве, довольно большая по метражу, приобретенная в мае прошлого года. То есть, уже на должности заместителя начальника Департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ. Задекларированные денежные активы - 710 тыс грн.

Не исключено, что эти и другие назначенцы что-то скрывают, и скоро расследователи вытащат на поверхность все их белье. Но именно сейчас практически нет оснований обвинять их в коррумпированности. Так в чем же дело? Видимо в том, что кому-то выгодно создать в общественном мнении миф про нечестный конкурсный отбор в ГБР, в результате которого на должности попали "чьи-то" люди.

Не будем оценивать качество отборочной комиссии, потому что парламентскую квоту в ней заполняли сами депутаты, кроме представителей коалиции там есть и соратник Юлии Тимошенко Владислав Бухарев, который имел все возможности не согласиться с назначениями. А вот насчет претензий антикоррупционеров на единственно правильное мнение, то есть - их, то подобную позицию они занимают отнюдь не впервые. Если уж и бросаться на амбразуру за Сытника, то делать это нужно хотя бы аргументированно. Хорошо было бы, если бы по группам влияния они разложили еще и детективов НАБУ, которые пришли в Бюро из МВД, прокуратуры, ГПУ и налоговой.