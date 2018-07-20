Какое преимущество дадут ВСУ на Донбассе гранатометы НАТОвского калибра

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Регулярно самые разные предприятия отчитываются о тех результатах работы, о которых те, кто внимательно следит за событиями на фронте уже знали или догадывались. Так, произошло, например, с информацией, которую "вбросил" "Укроборонпром" буквально вчера.

Согласно интервью директора Шосткинского казенного завода "Импульс", входящего в "Укроборонпром", на его предприятии запустили серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета УАГ-40 производства киевского завода "Кузня на Рыбацком". Отметим, что гранатомет имеет белорусские "корни", освоен в производстве для экспорта еще до войны - поставлялся как минимум в Нигерию.

Официально принят на вооружении ВСУ в 2017 г. Причем пока непонятно в какой модификации - с февраля на УАГ-40 устанавливался советский оптический прицел ПАГ-17, а в 2015 г. был представлен вариант с интегрированной планкой Пикатинни и улучшенным механизмом подачи боеприпасов. Кстати, стоит отметить, что изначально питание для гранатомета состоит из гранат в металлической ленте М16.





Отметим, что производство гранатометов и боеприпасов для них очень серьезный прорыв для украинской армии. Во-первых, 40-мм гранаты с типоразмером 40х53 мм соответствуют установленному в НАТО стандарту. Во-вторых, наконец-то начато плановое перевооружение частей с советских 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" (принят на вооружение советской армии в 1971 г.).

Дело в том, что в ходе активных боевых действий летом 2014 г. и практически бесконтрольной выдачи гранатометов АГС-17 и боекомплекта как для формирования новых мотопехотных бригад, так и добровольческим подразделениям, где зачастую они были единственным средством поддержки пехоты, их количество на складах резко уменьшилось. А закупки боеприпасов в Восточной Европе (преимущественно в Болгарии) были вынужденной мерой.

На фото и видео зафиксирована граната осколочно-фугасного действия ПГОФ-40, которая по сравнению с 30-мм "советскими" гранатами имеет большую мощность и разлет осколков, а значит нужно будет меньше боеприпасов для уничтожения той или иной цели. Да и дальность поражения новыми боеприпасами будет существенно выше - по некоторым данным на целых 500 метров. А если учесть, что в российско-оккупационных формированиях состоят на вооружении все те же АГСы, то преимущество будет явно на нашей стороне.

И еще. Поступление на вооружение УАГ-40 позволяет говорить о том, что вскоре мы сможем увидеть его установленным на самых разных образцах как бронетехники, так и боевых кораблей. Так, на выставке "Оружие и безопасность" тогда еще заводом "Ленинская кузня" был представлен боевой модуль "Киборг" с установленным 12,7-мм пулеметом "Утес" и 40-мм гранатометом УАГ-40. А еще ранее мелькал бронеавтомобиль "Казак" с установленным на крыше гранатомётом. На прошлогодней выставке в Киеве был представлен вариант установки на боевой катер.

Кроме того, существует несколько неплохих образцов ручных гранатометов от отечественных производителей, которые используют 40-мм гранаты. Теперь скорей всего будет дан "зеленый свет" для их принятия на вооружение. А такое оружие резко повысит огневые возможности подразделений уровня "взвод".

И еще. В этом же видео утверждается, что на Шостке также освоено производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подствольных гранатометов ГП-25. Проблемы с боеприпасами этого типа также неоднократно отмечались военными - и опять таки их недостаток мы были вынуждены компенсировать закупками из-за рубежа - как минимум из Польши и Болгарии.

Отметим также, что небольшими партиями боеприпасы отечественного производства (прежде всего ВОГи) отмечались на фото и видео с фронта, начиная с 2016 г. По всей видимости это были предсерийные партии, на который отрабатывался весь непростой механизм замкнутого цикла производства.

После сообщений о возможном серийном производстве артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм ждем сообщений о развертывании завода по производству стрелковых боеприпасов. И совсем не удивлюсь, если они будут калибра 5,56 × 45 мм.

И в русле политики обеспечения собственными боеприпасами и развития ракетной программы интересным выглядит сообщение от Кабинета Министров Украины, который передал из мобилизационных резервов Павлоградскому химическому заводу просто огромное количество интересных химических ингредиентов, в том числе 9 тонн тетрила, 40,6 тонн флегматизированного гексогена, 1,2 тонны гекфола-5, тонну взрывчатой смеси К-991 и 85 кг оловянно-свинцового припоя. Как говорится в официальном документе все это сырье предназначено для производства ракетного топлива в рамках программ "Ольха", "Ковш" и "Камелия". И если с "Ольхой" и "Камелией" все более или менее понятно - это новая РСЗО на базе "Смерча", которая по всей видимости уже принята на вооружение и пусковую установку и ракеты мы увидим на параде 24 августа, а "Камелия" - это не что иное как корректируемый артиллерийский боеприпас "Квітник" (по всей видимости калибра как 152, так и 155 мм).

Что такое "Ковш" пока остается непонятным - есть мнение, что это может быть проект оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", хотя может скрываться и тот же противокорабельный "Нептун".

В любом случае эти факты свидетельствуют о том, страна понемногу "становится на ноги" в деле обеспечениями боеприпасами собственного производства, ракетная программа довольно успешно развивается и если все будет продолжаться такими темпами, то года через 2-3 мы перейдем на совсем другой уровень обеспечения обороноспособности государства.