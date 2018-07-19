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Курсовой разворот на межбанке обернулся 18 июля резким подорожанием доллара
08:06 19.07.2018 |
Курс доллара на межбанке стал расти еще в понедельник (на 6 копеек за день), и это, похоже, сильно впечатлило импортеров. Они ринулись с самого утра скупать валюту, чем с радостью воспользовались крупные продавцы - большие корпорации-экспортеры.
«Сегодняшний рост котировок обусловлен ситуативным ростом спроса на валюту на фоне вчерашнего курсового разворота и достаточного ресурса для активной спекулятивной игры «на повышение», который будет и далее расти по мере поступления выплат НДС», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Поначалу на разгоряченном рынке зарабатывали преимущественно компании, а затем повыходили и банки, которые устраивали распродажи со своих валютных позиций. Делали это не без удовольствия, ведь по 26,40 грн/$ уходил доллар, который финансисты закупали преимущественно по 26,20 грн/$ и ниже неделю назад.
Казначеи рассказывают, что достаточно активно распродавал доллар на росте курса государственный Укрэксимбанк, и коллеги не уступали ему - ПУМБ, ING Bank, УкрСиббанк. Главным валютным скупщиком сегодняшнего дня назвали Креди Агриколь Банк, уже меньше валюты брали его коллеги - Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank.
Валютные продавцы не стремились распродать все свои валютные запасы: объем торгов сократился со вчерашних $454,38 млн. до $428,24 млн. Потому можно было на дефиците свободно повышать долларовые котировки.
«К тому же подросли наличные курсы доллара. Если раньше из-за низких цен на скупке валюты у населения было выгодно перепродавать ее на межбанке, то теперь это стало невыгодно. И перетекание инвалюты прекратилось - безналичный рынок утратил дополнительную подпитку», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В среду стоимость наличного доллара на продаже людям поднялась на 10 копеек - до 26,35-26,50 грн/$. С ней работало большинство банковских структур: Укрэксимбанк, Правэкс-банк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Приватбанк, ОТП Банк, ПУМБ, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль. На столько же вырос минимальный валютный ценник - до 26,30 грн/$ (Альпари Банк, Европромбанк), и не изменился максимальный - 26,80 грн/$ (ВТБ Банк). Но может подрасти завтра, если межбанковские котировки снова пойдут вверх. Именно это сейчас и прогнозируют финансисты.
«Скорее всего, межбанковская торговля 19 июля начнется в рамках 26,35-26,45 грн/$. И если регулятор не решит играть на укрепление гривны, то рынок вполне может идти к 26,50 грн/$», - считает Гриненко. И коллеги с ним соглашаются.
«Так или иначе, рынок движется по направлению к 26,50 грн/$. Скоро должно быть тестирование этой области», - подчеркнул начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Единственный, кто может что-то изменить в данной ситуации - это Национальный банк. Но только если с самого утра собьет спесь с валютных продавцов крупными продажами доллара из своих резервов.
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