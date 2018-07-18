Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Глава СНБО Александр Турчинов в очередной своей поездке на "любимое детище" - предприятия, которые задействованы в ракетной программе - "Луч" и "ВИЗАР", показал журналистам и новенькие управляемые авиабомбы, и ракеты для ЗРК С-300В1, и еще много интересного.

Но самый большой интерес Турчинов проявил к противокорабельной ракете "Нептун", которая демонстрировалась вместе с транспортно-пусковым контейнером.

Хотя ракета засвечена не в первый раз, были даже видео с бросковых испытаний, однако как видится именно к лету 2018 г. она очень близка к принятию на вооружение. И значит, есть повод сказать несколько слов о будущем "убийце эсминцев" по-украински.

Прежде всего, стоит отметить, что наша противокорабельная ракета имеет "советские" корни, впрочем, как и российская Х-35 и северокорейская Kumsong-3. Разработка ракеты под кодовым обозначением Х-35 была начата в СССР в далеком 1984 г. как средство для поражения кораблей "условного противника" водоизмещением до 5 тыс. тонн вплоть до эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк". Однако при Союзе довести что называется "до ума" ракету (которая по странному стечению обстоятельств очень сильно напоминала американский "Гарпун") так и не смогли - большие проблемы были прежде всего с головкой самонаведения.

Россияне смогли доработать ракету только в середине 1990-х на индийские деньги (оказывается не только украинский ВПК работал и работает по такой схеме) и после доработок в 2003 г. принять на вооружение ракету Х-35 в составе различных комплексов - берегового ("Бал"), морского ("Уран") и авиационного базирования.

По другому варианту пошли Северная Корея (свой вариант Х-35 был принят на вооружение в 2013 - 14 гг., происхождение документации неизвестно - или непосредственно из РФ или Мьянмы) и Украина, которые достаточно далеко отошли от первоначального "советского" варианта.

Украине в этом отношении было проще, так как в конце 1980-х гг. планировалось развертывание серийного производства корпусов Х-35 на Харьковском авиационном заводе, россияне хотели привлечь предприятие к кооперации в годы независимости и по некоторым данным в конце 2013 - начале 2014 г. даже сварили несколько корпусов. Поэтому, когда в 2010 г. стал вопрос о начале разработки отечественной противокорабельной ракеты - проект "Нептун" - вопросов с чего начинать практически не было. Оставался главный вопрос - головка самонаведения и двигатели. С двигателями решили достаточно быстро - в качестве основного был поставлен серийный двигатель МС-400 от "Мотор Сич", а в качестве разгонного двигателя использовали переделанный стартовый двигатель зенитной ракеты С-125.

Это было настолько просто, что первые "бросковые" испытания "Нептуна" прошли уже в 2015-16 гг. Дальше была установка головки самонаведения от отечественной фирмы "Радионикс" (отметилась, в частности, в модернизации зенитно-ракетных комплексов С-125 для Анголы).

Естественно, что точные характеристики ракеты на сегодня официально не объявлены. Но можно предположить, что они будут очень близки к российской Х-35, то есть боевая часть весом не менее чем 145 кг, возможности лететь на высоте не более 10-15 м над гребнями волн. Мало того, как утверждал все тот же Турчинов, все работы ведутся в рамках международных договоренностей и значит, что дальность пуска не будет превышать 280 км.

По некоторым данным, противокорабельная ракета "Нептун" планируется использоваться сразу в трех вариантах - морского, наземного и воздушного базирования. Причем, судя по транспортно-пусковому контейнеру (который явно ведет свою "родословную" от ЗРК С-300), основное внимание сейчас уделяется разработке именно варианта берегового базирования.

Появление такого оружия, особенно на фоне противостояния на Азовском море является крайне востребованным и нужным. Ведь сейчас береговая оборона побережья Азовского и Черного морей возложена на крупнокалиберную артиллерию, однако военные отдают себе отчет, что это вынужденная мера и поражение флота вторжения из артиллерии имеет крайне низкую эффективность.

Именно под эту ракету начата постройка катеров типа "Лань", есть сведения о том, что "Нептунами" вооружат и единственный ракетный катер в составе ВМСУ - "Прилуки". Кстати, россияне сильно опасаются именно ракетного вооружения - недаром же захваченный в Крыму катер передали без устаревших, но противокорабельных ракет П-15М "Термит".

И еще. Говоря о противокорабельном комплексе "Нептун", не стоит забывать, что ракета всего лишь один из элементов. Очень важным - если не основным - является подвижный радиолокационный комплекс для обнаружения надводных целей. И такой комплекс в Украине есть и производится он киевским НИИ "Квант-Радиолокация". Речь идет о "Минерал-МЕ/МЕБ", который очень похож внешне и выполняет те же функции, что и российский "Монолит-Б" в составе берегового ракетного комплекса "Бал", хотя понятное дело собран на другой элементной базе.

Таким образом, можно говорить, что с созданием не только противокорабельной ракеты, но и комплекса в целом, украинские инженеры сделали огромный рывок вперед. И это при том, что никакого опыта в этом направлении у нас не было. А с появлением такого комплекса сразу в трех вариантах в серийном производстве позволит надежно перекрыть морские рубежи. А вполне вероятно к тому времени подтянуться и зарубежные заказчики, которые по разным причинам не могут купить российские комплекс "Бал" или просто недорогие, но современные противокорабельные ракеты.