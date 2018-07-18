Зеленочные братья. Как Шабунин хотел стать Лещенко, но превращается в Киву

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Акция протеста с требованием отставки главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого должна была стать совершенно рядовой и никем незамеченной (и состав инициаторов невелик, и повод не слишком убедителен), но благодаря фриковости организаторов стала ярким событием летнего политического межсезонья. Вот только политического протеста и борьбы с коррупцией в этом действе был минимум, а фарса и клоунады с избытком. И в первую очередь все эта зеленочная трансформация сыграла против главного инициатора акции, лидера Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Общая диспозиция сил утром 17 июля оказалась следующей. Шабунин и его центр активно пиарили свою акцию протеста против САП под кодовым названием "Пакуй рюкзак", поводом для которой послужило закрытие скандального уголовного дела о закупке рюкзаков в МВД. Однако на месте акции Шабунин и сотовариши, которые сами себя нежно называют "цэпэкашки", оказались далеко не единственными. Компанию антикоррупционерам составили Илья Кива с активистами Социалистической партии, которые протестовали против директора НАБУ Артема Сытника и жертва правого хука Шабунина Всеволод Филимоненко, который в окружении специально нанятых пожилых женщин в свойственной для себя манере протестовал против здравого смысла, выкрикивая в рупор маловразумительные лозунги и троля между делом своего обидчика Шабунина.

Но гвоздем всей этой пестрой программы стала публичная перепалка между Шабуниным и Кивой, во время которой первый назвал второго "аваковской шестеркой", а второй первого "порошенковской проституткой". Тут нельзя не отметить, что в отличие от уличного конфликта с Филимоненко дело до рукопашной не дошло. То ли бодибилдерская фигура и взрывной характер Кивы оказались весомым аргументом для Шабунина, чтобы не применять свои боксерские навыки, то ли антикоррупционер учел горький юридический опыт от отправки в нокдаун Филимоненко. Но даже подобная сдержанность не спасла антикоррупционера от получения телесных повреждений. Сторонники Кивы сначала облили лицо Шабунина изрядной порцией зеленки, которая попала тому в глаза, вызвав химический ожог, а потом забросали тортами и слегка потолкали.

В результате Шабунин с зеленым лицом оказался в карете скорой помощи и теперь требует привлечь нападавших к уголовной ответственности, а сторонники Кивы ворвались в НАБУ и забросали тортами холл антикоррупционного учреждения. Что касается самого лидера социалистов, то в суматохе битвы зеленкой в лицо досталось и ему, скорее всего в результате "френдли файер". В общем шоу удалось на славу и изрядно позабавило всех присутствующих, вот только за суматохой карнавального действа о его изначальной цели никто уже и не вспоминал.

В этой связи особенно незавидной результаты акции видятся для антикоррупционера Шабунина. Если Кива, как, собственно, и его "младший брат" Филимоненко, с самого начала своей политической карьеры избрал для себя роль политического клоуна, и подобные перформансы - это его хлеб и основной вид деятельности, то Шабунин явно мнит себя чем-то более серьезным и респектабельным, чем Кива и ему подобные.

Главе ЦПК, судя по всему, слишком мало роли достаточно влиятельного и вхожего в посольства важных государств общественного антикоррупционера. Шабунин нацелен повторить политический успех своего собрата по антикоррупционному цеху Сергея Лещенко, то есть подняться из общественных активистов в лигу профессиональных публичных политиков, а для этого нужно быть всегда на виду и старательно превращать в личный пиар любой подходящий повод. Однако публичная политика, особенно в ее уличном проявлении, сыграли с Шабуниным злую шутку. Он так и не смог справиться с обычным политическим тролингом и из разряда молодых и перспективных серьезных политиков стремительно перемещается в и без него тесную нишу политических клоунов.

То Шабунин начинает нелепо оправдываться и обвинять власть в преследованиях в ответ на, пусть и провокационный, но вполне безопасный для него визит к нему домой представителей военкомата. То срывается и бьет по лицу откровенного провокатора Филимоненко, за что становится фигурантом уголовного дела и ввязывается в долгое дурацкое заочное противостояние со скандальным журналистом. Теперь вот, пытаясь устроить яркую уличную протестную акцию становится жертвой бессмысленной зеленочной атаки, обмена оскорблениями с Кивой, благодаря чему еще долго будет стойко ассоциироваться с политическим фарсом.

Еще несколько подобных акций и Шабунин прочно утвердиться на одной полке с Кивой, Каплиным, Ляшко и другими политическими фриками. Они в Украине все еще востребованы, но исключительно на подтанцовках у главных игроков, и вырваться из этого круга куда сложнее, чем в него попасть.