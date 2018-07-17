Украина заплатит за «Приват»: Украина проиграла апелляцию в британском суде по делу «Укртатнафты»

Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти». Этим решением Арбитраж еще в 2014 г. обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой «Приват». Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, копия которого есть у enkorr.

Английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 г., но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где «Татнефть» пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.

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