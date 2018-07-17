Финансовые новости
- |
- 17.07.18
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина заплатит за «Приват»: Украина проиграла апелляцию в британском суде по делу «Укртатнафты»
14:08 17.07.2018 |
Суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти». Этим решением Арбитраж еще в 2014 г. обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации за рейдерский захват Кременчугского НПЗ, осуществленный группой «Приват». Об этом говорится в решении Королевского суда Лондона от 13 июля, копия которого есть у enkorr.
Английский суд привел в исполнение это решение арбитража еще в мае 2017 г., но Украина, не согласившись с таким решением, подала апелляцию, которая рассматривалась более года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где «Татнефть» пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания компенсации.
Статьи по теме:
07.05.18 «Укртатнафта»: Украина заплатит за «Приват»!..
Украине придется платить за нефтеперерабатывающий завод, который полностью вышел из орбиты ее влияния.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|И «Приват» в придачу. Что Тимошенко пообещала Коломойскому
|Порошенко: Украина остается в приоритетах НАТО и США
|Валютная торговля на межбанке 16 июля завершилась снижением курса доллара
|Встреча Хмурого с Понурым завершилась успешным Ничем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2018 возросло в 1,4 раза
|Когда ГБР начнет копать под МВД
|Совет НБУ рекомендует правлению воздерживаться от покупки государственных ЦБ и поддержки бюджетных расходов
|«Нафтогаз» не будет повышать цены на транзит газа из РФ после 2019 года
|В первом полугодии продажи квартир в Киеве выросли на 5,8%
|Как возрождается украинская артиллерия
Это интересно
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками
|BMW, Peugeot и Ford научили машины общаться друг с другом
|Самую дешевую машину в мире не захотели покупать. Ее выпуск прекращен
|Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ
|Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport
|Sony представила смартфон Xperia XA2 Plus
|Минторг США подписал договор с китайской ZTE, по которому она выплатит гарантию в $400 млн