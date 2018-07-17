Порошенко: Украина остается в приоритетах НАТО и США

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина остается в приоритетах НАТО и США.

"Базируясь на моей встречи с Трампом , которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США. А то, что об этом говорил Путин (президент Российской Федерации Владимир Путин - ИФ), то для меня абсолютно очевидно, что если он так много говорил, то и ему оно свербит", - сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" телеканала ICTV, комментируя заявления лидеров США и РФ по итогам саммита в Хельсинки.





П.Порошенко напомнил, что В.Путин сказал о позиции президента США - Крым есть и будет оставаться украинским, а аннексия была незаконной.

"Помните ответ Путина? Он смешной, я не думаю, что все это заметили, но Путин заявил: мы, имеются в виду россияне, провели референдум и захватили его. Ни украинцы, ни украинская власть, ни украинский народ, а они провели референдум. Это еще одно убедительное доказательство незаконной аннексии", - отметил П.Порошенко.

