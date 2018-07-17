Валютная торговля на межбанке 16 июля завершилась снижением курса доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

Экспортеры немного увеличили объемы конвертации СКВ: объем торгов вырос с пятничных $321,32 млн. до $345,58 млн. А вот покупали «американца» совсем неактивно, и прежде всего по сезонным причинам.

Импортеры традиционно не хотят аккумулировать крупные суммы гривны с пятницы под валютные покупки в понедельник: чтобы не терять процентные начисления по своим депозитам. Из-за этого даже возник профицит доллара, и его скупал Нацбанк: приобрел более $10 млн., начиная с 26,21 грн./$ и ниже.

«Середина лета является наименее активным бизнес-сезоном, что объясняет умеренные объемы рынка и курсовую стабильность на равновесии предложения валюты экспортерами и спроса на нее со стороны импортеров», - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 0,3 млрд. грн (до 58,6 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 7,9 млрд. грн. (до 61 млрд. грн.). И финансисты говорят о рисках, которые формирует эта ликвидность вместе с международными факторами.

«Факторами возможной дестабилизации являются растущий уровень гривневой ликвидности в системе, а также ожидания мировыми рынками результатов важных событий недели - саммита лидеров Китая и ЕС, подведения США итогов розничных продаж за июнь, хода Brexit в Великобритании», - считает Куринной. По его прогнозу, завтра валютные торги на межбанке будут происходить в рамках 26,10-26,20 грн./$.