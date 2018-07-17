Встреча Хмурого с Понурым завершилась успешным Ничем

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Собственно говоря, ничего другого и не ожидалось изначально. Стороны не имели ни одной позиции, по которой был бы возможен реальный компромисс, улучшение отношений или какое бы то ни было продвижение вперед, но вместе с тем очень нуждались в поводе для самопиара.

Оба президента выглядели усталыми и недовольными. Трамп сильно сутулился и был непозволительно мрачен. Конечно, опытный бизнесмен и хотя бы посредственный покерист обязан владеть лицом намного лучше, но Трамп, по всей вероятности, не считал нужным напрягаться, не видя в этом смысла. Путин выглядел бодрее, но, во-первых, он моложе, а во-вторых, в отличие от Трампа, перед ним не висит призрак окончания президентского срока и угроза победы на выборах в России Демократической партии. Однако и Путин вовсе не был склонен расточать улыбки.

Перед началом встречи из коммюнике Госдепа куда-то пропало слово "саммит" - и всем стало понятно, что совместной пресс-конференции и общего коммюнике тоже может не быть. Трамп, отвечая перед приездом в Хельсинки на вопрос о своей позиции по Крыму, старательно уходил от ответа, упирая на то, что он мол вообще ни причем - пришел на руины, оставленные Обамой, который захват Крыма как раз и допустил, а при нем такой хм... неприятности определенно не было бы. Вероятно, политический словарь вскоре пополнится термином "политика Необамы".

Путин опоздал к началу встречи на 40 минут, практически приравняв тем самым Трампа к папе Франциску - к тому он припозднился на 50. Но Трамп показал себя еще более четким пацаном, то есть, уже совершенно несомненным, настоящим Необамой, появившись на 20 минут позже Путина. Встреча проходила тет-а-тет, в присутствии только переводчиков и ее подробности неизвестны. Известно лишь, что она продолжалась более двух часов вместо запланированных 90 минут. На последовавшем за ней совместном обеде Путин и Трамп были по-прежнему мрачны.

Такими же мрачными они появились и на пресс-конференции, которая, вопреки всем опасениям все-таки состоялась.

Судя по голосам из зала, в нем преобладали российские СМИ, и первым к журналистам обратился Путин, рассказавший о том, что считает прошедшие переговоры "весьма успешными и полезными" и что сам факт встречи "дает понять, что можно инвестировать в Россию". Трамп слушал его с усталым и мрачным лицом. Путин же, постепенно взбадриваясь сообщил, что договор о ракетах малой и средней дальности между США и Россией будет сохранен, и далее перешел к пожеланиям - о том, что нужно восстановить контакты по линии спецслужб, воссоздать рабочую группу по антитеррору, оживить связи в культурно-гуманитарной сфере, и вообще вывести американо-российское сотрудничество на "устойчивую позитивную траекторию", добиться выполнения соглашений 1974 года по Голанским высотам, и совместно урегулировать ситуацию в Сирии. Упомянул об Иране и Украине. Но никакой конкретики - ничего кроме благих пожеланий озвучено не было.

Путин также заявил, что газовый транзит через Украину может быть сохранен при условии разрешения российско-украинского газового спора в Стокгольмском арбитражном суде, и что ему ничего не известно о 12 российских разведчиках якобы вмешивавшихся в американские выборы - и он еще должен разобраться в ситуации. И вообще прокурор Мюллер может потребовать допросить подозреваемых. Похоже на то, что в Кремле прикидывают варианты о выдаче вмешательства в выборы в США за чью-то частную инициативу.

Трамп поддержал Путина в вопросе о сотрудничестве спецслужб и вообще сотрудничества. Он также заявил что встреча "станет началом процесса который будет очень длинным".

Собственно говоря, это все. Каждый из участников получил свой кусок пиара. Путин продемонстрировал свою рукопожатость на уровне президента США. Трамп - свою крутость, превосходящую на целых 20 минут даже крутость Путина, а также способность о чем-то общаться тет-а-тет даже с безнадежными отморозками: сначала был Ким Чен Ын, теперь Путин. О чем договорились - в обоих случаях не вполне не ясно, но все весьма впечатлены.

Был упомянут и прошедший в России ЧМ, причем Путин подарил Трампу футбольный мяч, сказав, что теперь он на его поле, и напомнив, что США тоже будут принимать ЧМ по футболу в 2016 году. По странной случайности, в КНДР в эти дни тоже показывали трансляции ЧМ-2018, правда, там победу одержала северокорейская сборная, удерживающая чемпионский титул уже 40 лет.

Но вернемся к встрече в Хельсинки. Вероятно, браавосский безликий жрец Якен Хгар из "Игры престолов" мог бы назвать ее образцовой - ведь в ходе переговоров было достигнуто практически идеальное Ничего. Есть даже вероятность, что и сам Хгар принял в переговорах непосредственное участие приняв облик отсутствовавшего на них Барака Обамы.