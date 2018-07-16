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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2018 возросло в 1,4 раза
19:19 16.07.2018 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2018 года увеличилось в 1,4 раза по сравнению с январем-маем 2017 года и составило $2054,9 млн (за январь-май 2017г. также негативное – $1422,7 млн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, в мае негативное сальдо составило $632 млн, тога как в апреле - $221,6 млн, в марте - $460 млн, в феврале - $457 млн, в январе - $284,1 млн.
В январе-мае 2018 года экспорт товаров по сравнению с январем-маем 2017 года увеличился на 12,9%, составив $19,460 млрд, импорт – на 15,3% до $21,515 млрд.
В мае-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 5,8%, импорта - на 13,4%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2018 было отрицательное и составило $946,5 млн, отрицательные показатели были также зафиксированы в апреле-2018 - $570,8 млн, в марте - $508,2 млн, в феврале - $411,8 млн, и январе- $580,5 млн.
Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,9 (в январе-мае – 2017 – 0,92).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2018г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт январь-май 2018 к январю-маю 2017, %
|Импорт, $ млн
|Импорт январь-май 2018 к январю-маю 2017, %
|Всего¹
|19460,1
|112,9
|21515,0
|115,3
|Животные, продукты животного происхождения
|472,7
|118,4
|338,9
|129,9
|Продукты растительного происхождения
|3641,0
|97,8
|809,2
|118,9
|- зерновые культуры
|2750,9
|96,1
|128,6
|116,3
|Жиры животного и растительного происхождения
|1968,3
|94,0
|105,3
|108,5
|Готовые пищевые продукты
|1217,1
|99,2
|847,1
|128,0
|Минеральные продукты
|1725,8
|104,3
|4882,6
|104,3
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|368,7
|127,0
|4570,1
|104,0
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|744,9
|118,5
|3077,6
|115,1
|Фармацевтическая продукция
|75,0
|108,2
|763,1
|119,4
|Удобрения
|47,8
|85,1
|448,3
|97,8
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|295,6
|160,1
|1384,4
|115,4
|Кожевенное сырье
|74,1
|127,5
|122,7
|127,0
|Древесина и изделия из нее
|633,5
|143,0
|115,0
|135,8
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|223,5
|117,8
|435,9
|119,1
|Текстильные материалы и изделия
|339,6
|121,0
|739,2
|112,1
|Обувь
|94,1
|127,5
|124,7
|114,1
|Изделия из камня, гипса, цемента
|157,2
|120,0
|284,5
|120,8
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|17,8
|114,0
|22,3
|117,9
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|5143,9
|131,1
|1334,0
|121,9
|- черные металлы
|4438,3
|131,4
|522,2
|130,8
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1962,4
|121,0
|4354,3
|122,7
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|723,9
|112,9
|2493,7
|120,1
|Электрические машины
|1238,5
|126,3
|1860,6
|126,5
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|251,6
|113,0
|1783,8
|107,5
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|57,5
|104,2
|1691,9
|106,6
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|54,5
|109,8
|306,8
|128,3
|Разные промтовары
|345,7
|134,8
|319,3
|133,3
|Произведения искусства
|0,1
|228,2
|0,5
|211,2
|Товары, приобретенные в портах
|1,7
|144,3
|80,3
|166,2
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны ООС
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