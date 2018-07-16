Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 5 мес.-2018 возросло в 1,4 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2018 года увеличилось в 1,4 раза по сравнению с январем-маем 2017 года и составило $2054,9 млн (за январь-май 2017г. также негативное – $1422,7 млн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в мае негативное сальдо составило $632 млн, тога как в апреле - $221,6 млн, в марте - $460 млн, в феврале - $457 млн, в январе - $284,1 млн.

В январе-мае 2018 года экспорт товаров по сравнению с январем-маем 2017 года увеличился на 12,9%, составив $19,460 млрд, импорт – на 15,3% до $21,515 млрд.

В мае-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 5,8%, импорта - на 13,4%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2018 было отрицательное и составило $946,5 млн, отрицательные показатели были также зафиксированы в апреле-2018 - $570,8 млн, в марте - $508,2 млн, в феврале - $411,8 млн, и январе- $580,5 млн.

Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,9 (в январе-мае – 2017 – 0,92).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2018г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт январь-май 2018 к январю-маю 2017, % Импорт, $ млн Импорт январь-май 2018 к январю-маю 2017, % Всего¹ 19460,1 112,9 21515,0 115,3 Животные, продукты животного происхождения 472,7 118,4 338,9 129,9 Продукты растительного происхождения 3641,0 97,8 809,2 118,9 - зерновые культуры 2750,9 96,1 128,6 116,3 Жиры животного и растительного происхождения 1968,3 94,0 105,3 108,5 Готовые пищевые продукты 1217,1 99,2 847,1 128,0 Минеральные продукты 1725,8 104,3 4882,6 104,3 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 368,7 127,0 4570,1 104,0 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 744,9 118,5 3077,6 115,1 Фармацевтическая продукция 75,0 108,2 763,1 119,4 Удобрения 47,8 85,1 448,3 97,8 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 295,6 160,1 1384,4 115,4 Кожевенное сырье 74,1 127,5 122,7 127,0 Древесина и изделия из нее 633,5 143,0 115,0 135,8 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 223,5 117,8 435,9 119,1 Текстильные материалы и изделия 339,6 121,0 739,2 112,1 Обувь 94,1 127,5 124,7 114,1 Изделия из камня, гипса, цемента 157,2 120,0 284,5 120,8 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 17,8 114,0 22,3 117,9 Недрагоценные металлы и изделия из них 5143,9 131,1 1334,0 121,9 - черные металлы 4438,3 131,4 522,2 130,8 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1962,4 121,0 4354,3 122,7 Реакторы ядерные, котлы, машины 723,9 112,9 2493,7 120,1 Электрические машины 1238,5 126,3 1860,6 126,5 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 251,6 113,0 1783,8 107,5 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 57,5 104,2 1691,9 106,6 Приборы и аппараты оптические, фотографические 54,5 109,8 306,8 128,3 Разные промтовары 345,7 134,8 319,3 133,3 Произведения искусства 0,1 228,2 0,5 211,2 Товары, приобретенные в портах 1,7 144,3 80,3 166,2

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны ООС