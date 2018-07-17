Когда ГБР начнет копать под МВД

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

1 сентября должно заработать Государственное бюро расследований. Заработать - в смысле начать первые расследования. Уже к началу 2019 г. ГБР должно направить первые уголовные производства в суд, а к началу 2020 г. - получить по ним первые судебные приговоры. Такие сроки записаны в стратегической программе деятельности ГБР на пять лет, которую директор бюро Роман Труба презентовал в конце прошлого года.

Потенциально ГБР может стать очень влиятельным органом, ведь он вправе копать под любых деятелей из верхнего эшелона власти, за исключением действующего президента. Категории дел, подследственных ГБР, определила ч. 4 ст. 216 Уголовного процессуального кодекса. Де-юре она действует с 20 ноября 2017 г., но де-факто до сих пор не работает, поскольку создание ГБР сильно затянулось.

Напомним, закон о ГБР был принят еще 12 ноября 2015 г., вступил в силу 1 марта 2016 г. Днем ранее, 29 февраля 2016 г., вышло постановление Кабмина о создании ГБР. Однако конкурс на должность директора бюро, его первого зама и заместителя длился более полутора лет. Наконец 16 ноября 2017 г. была объявлена тройка победителей: Роман Труба, Ольга Варченко, Александр Буряк. 22 ноября Петр Порошенко назначил Трубу директором ГБР, после чего тот назначил Варченко и Буряка своими первым замом и замом. И с тех пор все трое занимаются решением оргвопросов, обещая запустить бюро 1 сентября.

По сути, с начала осени в Украине будут параллельно расследоваться одни и те же категории дел Генпрокуратурой и ГБР. С той, правда, разницей, что ведомству Юрия Луценко останутся старые дела, а бюро Трубы возьмется за новые. Первоначально планировалось, что ГПУ в трехмесячный срок передаст ГБР все подследственные ему дела. Но 11 мая 2016 г. депутаты получили законопроект, определенный президентом как неотложный, который предложил изменить соответствующую норму УПК. На следующий день этот закон был принят Верховной Радой и сразу же подписан президентом. Благодаря этому закону ГПУ не останется без работы еще два года. В нем записано, что после введения в действие ч. 4 ст. 216 УПК следователи прокуратуры продолжают уже начатые уголовные производства вплоть до завершения досудебного расследования, но не дольше двух лет. И только если двух лет не хватит, придется в трехмесячный срок передать эти производства следователям ГБР.

Интересно, что Труба предпочитает отсчитывать эти два года и три месяца не с ноября 2017 г., когда де-юре введена в действие ч. 4 ст. 216 УПК, а с сентября 2018 г., когда ГБР заработает де-факто. По крайней мере, в стратегической программе директор бюро записал, что прием дел из ГПУ должен произойти в конце 2020 г.

В любом случае следует признать преувеличенными слухи о том, что после запуска ГБР сильно ослабнет влияние ГПУ и лично Луценко. К тому же за последние месяцы Генпрокуратура немало постаралась, чтобы обеспечить себе фронт работ на ближайшие пару лет. Все производства по народным депутатам и другим важным персонам, открытые ГПУ, останутся за ней.

Еще одним конкурентом ГБР будет НАБУ. Теоретически их сферы ответственности разграничены, на практике же они могут (и наверняка не однажды будут) пересекаться. Решающее слово в подобных случаях будет за Луценко: закон о НАБУ гласит, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может принадлежать к подследственности НАБУ, решает генпрокурор или его зам.

Впрочем, ГБР даже при таких конкурентах не останется без работы. Тем более что в число его подопечных входят не только парламентарии и крупные чиновники, но и весь судейский корпус и все сотрудники правоохранительных органов. Роман Труба уже пообещал, общаясь с европейскими партнерами в Страсбурге, что одним из приоритетов ГБР будет расследование фактов нарушений правоохранительными органами прав человека. А его первый зам Ольга Варченко, презентуя в Киеве совместный проект с экспертами Совета Европы, заявила, что следователи ГБР будут изучать практику Европейского суда по правам человека. Она тоже пообещала, что одним из приоритетов ГБР будут "производства о преступных действиях правоохранителей, которые силу права подменяют правом силы". Так что МВД есть из-за чего напрячься.

Пока же идет процесс комплектации штата бюро. В частности, продолжается отбор среди 685 претендентов на 27 должностей руководителей подразделений центрального аппарата и директоров территориальных управлений ГБР (согласно закону должно быть создано семь таких управлений). Этим конкурсом занимается внешняя комиссия (та самая, которая ранее отобрала троицу высших руководителей ГБР - Трубу, Варченко и Буряка). 5 июля начались собеседования для 860 кандидатов на 219 должностей в центральном аппарате ГБР, а на 16 июля назначен старт собеседований для 1625 кандидатов на 455 должностей в территориальных управлениях ГБР. Этими конкурсами занимаются две внутриведомственные комиссии, сформированные Трубой.

Однако для полноценного запуска ГБР необходимо еще исправить законодательство. Сейчас есть две проблемы. Во-первых, до сих пор не объявлен конкурс на 140 руководящих должностей (от заместителей руководителей подразделений до начальника хозяйственного сектора) в центральном аппарате бюро. По закону о ГБР этот конкурс тоже должна проводить внешняя комиссия, но у нее нет для этого физических возможностей (или конкурс затянется на несколько лет). Поэтому желательно передать проведение этого конкурса еще одной внутриведомственной комиссии, которую сформирует Труба.

Во-вторых, авторы закона о ГБР забыли включить в общий перечень должностей ГБР должность оперуполномоченного. Поэтому бюро остается без оперативных работников. Для органа, призванного выявлять преступления, это нонсенс.

17 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, исправляющий эти ошибки и учитывающий ряд других предложений руководства ГБР. При этом депутаты проголосовали за сокращенный срок подготовки проекта ко второму чтению. 3 июля профильный комитет завершил работу над проектом, после чего он был включен в повестку дня 12 июля. Но до обсуждения этого вопроса депутаты так и не дошли (их работа застопорилась на вопросе о Центризбиркоме).

Таким образом, окончательное голосование за этот закон, а с ним и начало формирования оперативного блока ГБР откладывается на осень. Но это не означает, что сроки начала работы бюро обязательно сдвинутся. Обещание Трубы начать первые расследования 1 сентября в принципе выполнимо. Собственно, на этом испытании и проверятся его организаторские способности.

Какие дела будет расследовать ГБР

Согласно ч. 4 ст. 216 Уголовного процессуального кодекса следователи органов ГБР осуществляют досудебное расследование трех категорий преступлений.

Во-первых, это преступления, совершенные президентом, чьи полномочия прекращены, премьер-министром, членом Кабмина, первым замом и заместителем министра, членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Нацкомфинуслуг, НКЦБФР, АМКУ, ЦИК, председателем Госкомтелерадио, председателем ФГИУ, его первым замом и замом, народным депутатом, омбудсменом, директором НАБУ, генпрокурором, его первым замом и замом, председателем НБУ, его первым замом и замом, секретарем СНБОУ, его первым замом и замом, постоянным представителем президента в АРК, его первым замом и замом, советником или помощником президента, председателя Верховной Рады, премьер-министра, судьей, сотрудником правоохранительного органа, лицом, чья должность относится к категории А, кроме случаев, когда досудебное расследование этих преступлений отнесено к подследственности НАБУ.

Во-вторых, это преступления, совершенные должностными лицами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме случаев, когда досудебное расследование этих преступлений отнесено к подследственности детективов подразделения внутреннего контроля НАБУ.

В-третьих, это преступления против установленного порядка несения военной службы (военные преступления), кроме преступлений, предусмотренных ст. 422 Уголовного кодекса (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения), которые подследственны СБУ.