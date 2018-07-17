Как возрождается украинская артиллерия

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Конфликт на Донбассе изменил многие представления о современной войне. Особенно это касается роли артиллерии. До 2014-го большинство иностранных военных стратегов фактически списывали артиллерию как таковую "в утиль". Считалось, что это "вчерашний день", а будущее за высокотехнологичным оружием. Тем не менее, именно артиллерия стала решающим фактором, который оказался способен переломить ход боевых действий. Особенно ярко это проявилось в 2016 - 2018 годах, когда начался позиционный период войны.

Развитие артиллерии как рода войск остановилось на уровне 1960-70-х гг. Во всем мире она двигается исключительно в сторону модернизации систем управления огнем и повышения возможностей разведки и корректировки. Тот же путь прошла и украинская армия.

После распада Союза Украине досталось достаточно большое количество артиллерийских систем, в том числе 256 152-мм 2А36 "Гиацинт-Б", 531 122-мм гаубица Д-30, 563 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 295 РСЗО "Град". За годы независимости парк значительно уменьшился за счет активных продаж на международном рынке оружия. Считалось, что много оружия нам попросту не надо - у нас нет противников. Так, например, в 2013-м были официально сняты с вооружения САУ 2С1 "Гвоздика". Вообще ситуация с техникой в строевых частях была аховая. Немного лучше было с личным составом, поскольку со времен Советского Союза осталось несколько артиллерийских училищ, а запасов снарядов хватало для проведения полноценного боевого обучения.

Гаубица Д-30

Боевые действия лета 2014-го, а особенно зимняя кампания 2015-го, привели к существенному снижению количества как ствольной, так и самоходной артиллерии. Связано это было, прежде всего, с открытым участием в конфликте российских кадровых артиллеристов - в России была проведена существенная реорганизация войск и внедрены разведывательно-ударные комплексы.

Поэтому поначалу основной задачей для украинского военно-политического руководства стало восстановление общего количества артиллерии и наполнение новосозданных бригад. Началась упорная работа по проведению ремонта артсистем, которые находились на хранении. Кроме того, заново на вооружение были поставлены образцы, ранее снятые с вооружения: 152-мм пушка-гаубица Д-20, 203-мм самоходная пушка 2С7 "Пион", САУ 2С1 "Гвоздика".

Причем под некоторые образцы пришлось создавать отдельные артбригады, как было, например, с "Пионом". Однако советский запас не был бесконечным и в конечном итоге пришлось закупать вооружение в восточноевропейских странах.

Самая мощная артсистема в ВСУ 203-мм САУ "Пион"

Так, 29 июня 2018-го из Чехии через пограничный переход "Чоп" в Украину прибыли 33 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", которые были проданы компанией EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Получателем по документам числится Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод", что может свидетельствовать о том, что САУ нуждаются как минимум в косметическом ремонте.

2С1 "Гвоздика"

Постепенно идет и принятие на вооружение артиллерийских частей более эффективных систем наведения и разведки. Так, на фронте уже достаточно систем управления огнем артиллерии, появились беспилотным системы типа "Фурия" и Fly Eye. Серьезно усилила мощь артиллерии поставка из США радаров класса AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36 в рамках программы военной помощи. Радары этого класса являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Еще одним перспективным направлением развития артиллерии является насыщение артиллерийских подразделений высокоточными боеприпасами. Тем более, что определенный задел для этого есть - за время независимости были разработаны несколько успешных образцов.

Управляемые снаряды могут повысить эффективность работы артиллерии по движущимся целям либо за счет своей собственной автономной системы, либо с помощью устройств целеуказания воздушного и наземного (как правило) базирования.

Одной из основных проблем является их стоимость, поскольку управляемые снаряды значительно дороже стандартных. Однако эффективность позволяет уменьшить количество снарядов, необходимое для поражения цели. В 2012-м на вооружение ВСУ принят управляемый 152-мм снаряда "Квітник" (ныне разрабатывается вариант без применения запчастей российского производства).

Корректируемый 152-мм снаряд "Квітник"

В арсеналах также находятся ПТУР "Кастет" и "Стугна" для 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Если "Кастет" еще советская разработка, то "Стугна" разработана силами Киевского конструкторского бюро "Луч" и производится на мощностях ГАХК "Артем". Официально она принята на вооружение в 2006-м. Ракета позволяет поражать бронированные цели, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой на расстояниях до 5 км. Бронепробиваемость - до 80 мм.

В конструкции ракеты применена тандемная кумулятивная боеголовка с привычной для КБ "Луч" системой управления - полуактивной с ориентированием в луче лазера. Ракета также укомплектована электрическим рулевым приводом с адаптивной цифровой системой управления.

Так что рабочие образцы высокоточного вооружения существуют и даже приняты на вооружение - вопрос только в наличии средств и мощностей для их крупносерийного производства.

Можно утверждать, что в ходе войны украинская артиллерия (как и многие другие рода войск) фактически возродились из пепла. Сейчас идет процесс приведения войск к современным реалиям, хотя о стандартах НАТО говорить пока не приходится. Так, существуют планы постепенного перехода на калибр 155 мм, но их реализация пока упирается в недостаток бюджетного финансирования.