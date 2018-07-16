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Украина может начать изготовление ракет к комплексам «Бук»
07:32 16.07.2018 |
Украина закупила необходимое зарубежное оборудование для налаживания замкнутого цикла производства ракет «буковского» калибра и перспективного украинского ЗРК средней дальности.
Об этом сообщает "Народная армия". Отмечается, что процесс от разработки до схода ракет с конвейера все равно займет определенное время.
Сегодня на вооружении ЗРВ стояний зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и зенитные ракетные системы С-300 различных модификаций. Вооружение подержанное, но его состояние контролируют специалисты-ремонтники, а конструкторы постоянно работают над модернизацией. Кроме того, украинские предприятия активно осваивают ремонт старой «буковской» ракеты 9М38М1. Особое внимание - двигателю и твердому ракетному топливу, качество и кондиция которых влияют на разгон, скорость и дальность поражения цели.
"Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» разработало новое смесевое твердое ракетное топливо с улучшенными характеристиками, испытания которого уже идет. Ожидают, что благодаря новым порохам и некоторым изменениям в программном обеспечении ракеты ее скорость и дальность полета существенно увеличатся. Если ракетчики будут довольны «поведением» ЗКР во время испытательных пусков, то сразу после их окончания начнется «перезаправка» отремонтированных ракет. Впоследствии эти порохи будут использовать для новых перспективных разработок ЗКР", - говорится в сообщении.
Как известно, многофункциональный високомобільний зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук" (последняя модернизация ЗРК "Бук-М1-2") предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов (Зависит от модернизации). Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий (центров) при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО.
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