Кто и зачем «слил» визит Сытника к Порошенко

Юрій Васильченко / Depo.ua

Программа "Схемы" рассказала о визите директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника в имение Петра Порошенко. Событие произошло еще в апреле. Журналисты сняли авто главного "набушника", которое отъезжало от президентского дома вместе с авто другой известной личности, нардепа от БПП Александра Грановского. Комментируя автору сюжета эту встречу, Сытник возразил, что в тот вечер контактировал с Грановским, - только с президентом тет-а-тет. Но не опровергал факт встреч с этим депутатом. Говорит: на них говорили исключительно о работе антикоррупционных органов. Мол, ничего крамольного не было.





На самом деле, в контактах директора НАБУ с отдельными депутатами действительно ничего страшного нет. Он общается с "еврооптимистами" вроде Сергея Лещенко и вполне может общаться с Грановским. Но, похоже, Сытнику было неприятно узнать о выходе сюжета, недаром оперативно появилось его интервью "Украинской правде", которая часто поддерживала НАБУ. В этом интервью трудно найти что-то, что бросает тень на репутацию Сытника. Впрочем, речь не об этом, а о самом факте встречи у президента. Такую информацию кто-то мог "слить". Ведь не просто так апрельская встреча попала в эфир только в июле.

Вариантов может быть несколько. Первый - легенда авторов сюжета: решили проследить, кто же по ночам ездит к Порошенко, а здесь - Сытник. Эта легенда сомнительна, ведь все подъезды к президентскому имению хорошо охраняются и прослеживаются, о появлении незваных гостей сразу узнают, и нужна была или невероятная удача - приехать сюда именно в тот вечер, когда в Козине гостил Сытник , или журналистов могли позвать конкретно на это событие. В сюжете они подтверждают, что в последующие дни, когда велись наблюдения за президентской "хижиной", визитеров больше не было.

Поэтому более вероятен второй вариант - информацию о времени пребывания директора НАБУ "Схемам" просто "слили". Вопрос, кто именно - Банковая или какие-то посторонние доброжелатели, которые являются источниками? Могли быть заинтересованы и те, и другие, ведь тайных контактов между руководителем независимого антикоррупционного органа и главой государства быть не должно. Сытник говорит, что разговор шел исключительного о необходимости создания Антикоррупционного суда. Но пока непонятно, кто был инициатором этого разговора. Это действительно важно, потому что директор НАБУ не должен ездить по вызову ни к кому. Если информацию о встрече "слили" с Банковой, то сделано это могло быть с целью посеять зерна сомнения в независимости Сытника.

К примеру, можно вспомнить другую нашумевшую историю - сюжет тех же "Схем" о швейцарской встрече опального олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова с Борисом Ложкиным, которого в сюжете называют "человеком из ближайшего окружения президента Порошенко". Все трое после двухчасовых посиделок в ресторане без охраны прогуливались вдоль Женевского озера, а журналисты их снимали. В этой же программе упомянули о совершенно случайной встрече Коломойского с генпрокурором Юрием Луценко в Амстердаме, о прилете в Швейцарию на день рождения бывшего владельца "Привата" группы нардепов и бизнесменов из Украины. Коломойский охотно все комментировал, что наталкивало на мысль: об украинских визитерах к нему "Схемам" мог сообщить даже сам олигарх. А журналисты прибыли в нужное время в указанное место.

Если же о ночном приезде Сытника в Козин расследователям рассказала третья сторона, тогда кто она? Проще говоря, откуда "фонит" - из НАБУ, где кто-то из сотрудников пакостит своему шефу, сливая его тайны; с той же Банковой, где кому-то известен график главы государства, и он делится им с прессой; или, может, за Сытником следят его оппоненты, и у них уже много кино о внерабочих контактах "грозы коррупционеров"? Не исключены все версии.

И вот что еще интересно: встреча в Козине была в апреле, но рассказали о ней только сейчас. Можно предположить, что все это время тот, кто мог "слить" информацию о посещении Сытником имения Порошенко, не давал отмашки показывать компрометирующее кино. Поэтому интересно проследить, что дальше будет происходить вокруг этой истории. О ней могут быстро забыть, тем более, что изложение Сытником сути разговора звучит правдоподобно, а могут сообщить новые подробности. Скандальные и неприятные для директора НАБУ. Особенно учитывая аудит, который уже стучится в двери его ведомства.

