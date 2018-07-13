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Календарь выборов 2019-2020: Когда инаугурация нового президента и присяга свежих депутатов
19:31 13.07.2018 |
Менее чем через полгода Украина вступит в двухлетнюю череду выборов: сначала президентских, затем парламентских, а после них - местных. И любые планы (даже личные или семейные) на этот период приходится строить с учетом данного обстоятельства.
"Деловая столица" составила календарь выборов президента, Верховной Рады и местных советов в 2019-2020 годах - с декабря 2018 г. по декабрь 2020 г. Все даты взяты из действующего на данный момент законодательства - Конституции Украины, законов "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", "О местном самоуправлении в Украине".
Подчеркнем, что это календарь очередных выборов. Форс-мажорные обстоятельства могут сдвинуть сроки в ту или иную сторону. Разумеется, законы еще могут быть переиначены. Впрочем, даже если в них будут внесены изменения, они коснутся скорее правил игры, чем сроков (тем более что сроки очередных президентских и парламентских выборов изменить гораздо сложнее, поскольку они записаны в Конституции). Но в любом случае нельзя исключить сдвига сроков в ту или иную сторону из-за форс-мажорных обстоятельств, порожденных или внутренними, или внешними причинами, или теми и другими сразу.
Очередные выборы президента Украины
|30 декабря 2018
|Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины.
|31 декабря 2018
|Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов на пост президента Украины.
|4 февраля 2019
|Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов.
|9 февраля 2019
|ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов.
|31 марта 2019
|Первый тур выборов.
|10 апреля 2019
|Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты первого тура, о чем составляет протокол, и принимает решение о проведении второго тура.
|13 апреля 2019
|Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" сообщение о результатах первого тура и о проведении второго тура.
|21 апреля 2019
|Второй тур выборов.
|1 мая 2019
|Не позднее этой даты ЦИК устанавливает и объявляет результаты второго тура, о чем составляет протокол.
|4 мая 2019
|Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" сообщение о результатах второго тура. Это является официальным объявлением результатов выборов президента Украины.
|3 июня 2019
|Не позднее этой даты новоизбранный президент Украины вступает на пост, принеся присягу народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.
Очередные выборы в Верховную Раду Украины
|28 июля 2019
|Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов в Верховную Раду Украины.
|29 июля 2019
|Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов в депутаты.
|9 августа 2019
|Заканчивается выдвижение кандидатов партиями.
|13 августа 2019
|Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов.
|18 августа 2019
|ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов.
|27 октября 2019
|Голосование в общегосударственном округе и в одномандатных округах.
|11 ноября 2019
|Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты выборов в общегосударственном округе и в одномандатных округах, о чем составляет протоколы.
|16 ноября 2019
|Не позднее этой даты ЦИК официально обнародует в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" результаты выборов и список избранных депутатов.
|6 декабря 2019
|Не позднее этой даты ЦИК регистрирует избранных депутатов.
|16 декабря 2019
|Не позднее этой даты Верховная Рада Украины собирается на первую сессию. Перед ее открытием депутаты приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.
Очередные местные выборы
|27 июля 2020
|Не позднее этой даты Верховная Рада Украины принимает решение о проведении очередных выборов депутатов областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.
|10 сентября 2020
|Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных местных выборов.
|15 сентября 2020
|Начинается избирательный процесс.
|21 сентября 2020
|Начинается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты.
|1 октября 2020
|Заканчивается подача документов в территориальные избирательные комиссии для регистрации кандидатов.
|2 октября 2020
|Территориальные избирательные комиссии заканчивают регистрацию кандидатов.
|25 октября 2020
|Голосование на выборах депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.
|4 ноября 2020
|Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии устанавливают результаты выборов.
|9 ноября 2020
|Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии официально обнародуют результаты выборов путем опубликования в соответствующих местных печатных средствах массовой информации.
|4 декабря 2020
|Не позднее этой даты территориальные избирательные комиссии регистрируют избранных депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, старост.
|18 декабря 2020
|Не позднее этой даты местные советы собираются на свои первые сессии и признают полномочия депутатов. Сельские, поселковые, городские головы, старосты на сессиях соответствующих советов приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.
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