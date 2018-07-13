Календарь выборов 2019-2020: Когда инаугурация нового президента и присяга свежих депутатов

Менее чем через полгода Украина вступит в двухлетнюю череду выборов: сначала президентских, затем парламентских, а после них - местных. И любые планы (даже личные или семейные) на этот период приходится строить с учетом данного обстоятельства.

"Деловая столица" составила календарь выборов президента, Верховной Рады и местных советов в 2019-2020 годах - с декабря 2018 г. по декабрь 2020 г. Все даты взяты из действующего на данный момент законодательства - Конституции Украины, законов "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", "О местном самоуправлении в Украине".

Подчеркнем, что это календарь очередных выборов. Форс-мажорные обстоятельства могут сдвинуть сроки в ту или иную сторону. Разумеется, законы еще могут быть переиначены. Впрочем, даже если в них будут внесены изменения, они коснутся скорее правил игры, чем сроков (тем более что сроки очередных президентских и парламентских выборов изменить гораздо сложнее, поскольку они записаны в Конституции). Но в любом случае нельзя исключить сдвига сроков в ту или иную сторону из-за форс-мажорных обстоятельств, порожденных или внутренними, или внешними причинами, или теми и другими сразу.

Очередные выборы президента Украины

30 декабря 2018

Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины. 31 декабря 2018 Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов на пост президента Украины. 4 февраля 2019 Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов. 9 февраля 2019 ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов. 31 марта 2019 Первый тур выборов. 10 апреля 2019 Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты первого тура, о чем составляет протокол, и принимает решение о проведении второго тура. 13 апреля 2019 Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" сообщение о результатах первого тура и о проведении второго тура. 21 апреля 2019 Второй тур выборов. 1 мая 2019 Не позднее этой даты ЦИК устанавливает и объявляет результаты второго тура, о чем составляет протокол. 4 мая 2019 Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" сообщение о результатах второго тура. Это является официальным объявлением результатов выборов президента Украины. 3 июня 2019 Не позднее этой даты новоизбранный президент Украины вступает на пост, принеся присягу народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Очередные выборы в Верховную Раду Украины

28 июля 2019

Не позднее этой даты ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов в Верховную Раду Украины. 29 июля 2019 Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов в депутаты. 9 августа 2019 Заканчивается выдвижение кандидатов партиями. 13 августа 2019 Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов. 18 августа 2019 ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов. 27 октября 2019 Голосование в общегосударственном округе и в одномандатных округах. 11 ноября 2019 Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты выборов в общегосударственном округе и в одномандатных округах, о чем составляет протоколы. 16 ноября 2019 Не позднее этой даты ЦИК официально обнародует в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" результаты выборов и список избранных депутатов. 6 декабря 2019 Не позднее этой даты ЦИК регистрирует избранных депутатов. 16 декабря 2019 Не позднее этой даты Верховная Рада Украины собирается на первую сессию. Перед ее открытием депутаты приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.

Очередные местные выборы