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Рада закрыла 8-ю сессию, очередная откроется 4 сентября
12:40 13.07.2018 |
Верховная Рада закрыла восьмую сессию, а девятая откроется 4 сентября.
Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.
"Объявляю о закрытии восьмой сессии 8-го созыва Верховной Рады", - сказал он.
По завершению речи спикера в зале заседаний прозвучал Государственный гимн.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что парламент должен начать девятую сессию с вопроса переформатирования Центральной избирательной комиссии.
Об этом он сообщил на заседании парламента перед закрытием восьмой сессии, передают Українськi Новини.
"Я убежден, это (переформатирование ЦИКа) должно быть первым вопросом следующего заседания Верховной Рады Украины", - сказал он.
По мнению спикера, данный вопрос является приоритетным для парламента.
Как сообщали Українськi Новини, 9-я сессия Рады откроется 4 сентября и завершится 18 января 2019 года.
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