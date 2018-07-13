Верховная Рада намерена изменить налогообложение ввоза легковых автомобилей.

За принятие за основу законопроекта №8487 проголосовали 265 депутатов, и №8488 - 256 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Один из авторов - председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (фракция "Блок Петра Порошенко") в своем блоге на "Экономической правде" сообщила, что эти законопроекты направлены на решение проблемы с автомобилями на иностранных номерах.

"Почему большинство наших граждан чувствуют себя дискриминированными, когда встает вопрос о покупке авто. Вероятно, потому что машина для украинцев стала роскошью, дорогим товаром, который далеко не каждый может себе позволить. Причин, почему так произошло, немало, но главная - это акцизный налог, обязательный платеж, ставки которого сегодня очень огорчают украинских автомобилистов. Размер акциза для различных по объему двигателя авто может отличаться в 100-150 раз. Именно дискриминационная система ставок акцизного налога, а также невозможность таможенного оформления и регистрации в Украине машин, не соответствующих экологическому стандарту Евро-5, привели к появлению в стране такого количества авто с иностранной регистрацией", - написала она.

По данным Южаниной, акцизный налог для ввозимых в Украину авто вышеуказанными законопроектами предлагается изменить.

Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты.

Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Коэффициент двигателя будет рассчитываться следующим образом: показатель объема двигателя будет делиться на 1000.

Коэффициент возраста - количество полных календарных лет.

Формула вычисления будет выглядеть так: базовая ставка умножается на коэффициент двигателя и умножается на коэффициент возраста = сумма акцизного налога.

Лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его.

Также будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси.

За нарушение установленных правил предусмотрен штраф 34 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году таможенное оформление автомобилей по сниженным акцизам выросло в 4,6 раза до 69,5 тыс. единиц.

С 1 августа 2016 года вступил в силу закон, который предусматривает снижение ставок акцизного налога на бывшие в использовании легковые автомобили.

Норма будет действовать до 31 декабря 2018 года.