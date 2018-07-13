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Рада намерена изменить налогообложение ввоза легковых автомобилей
12:23 13.07.2018 |
Верховная Рада намерена изменить налогообложение ввоза легковых автомобилей.
За принятие за основу законопроекта №8487 проголосовали 265 депутатов, и №8488 - 256 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Один из авторов - председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (фракция "Блок Петра Порошенко") в своем блоге на "Экономической правде" сообщила, что эти законопроекты направлены на решение проблемы с автомобилями на иностранных номерах.
"Почему большинство наших граждан чувствуют себя дискриминированными, когда встает вопрос о покупке авто. Вероятно, потому что машина для украинцев стала роскошью, дорогим товаром, который далеко не каждый может себе позволить. Причин, почему так произошло, немало, но главная - это акцизный налог, обязательный платеж, ставки которого сегодня очень огорчают украинских автомобилистов. Размер акциза для различных по объему двигателя авто может отличаться в 100-150 раз. Именно дискриминационная система ставок акцизного налога, а также невозможность таможенного оформления и регистрации в Украине машин, не соответствующих экологическому стандарту Евро-5, привели к появлению в стране такого количества авто с иностранной регистрацией", - написала она.
По данным Южаниной, акцизный налог для ввозимых в Украину авто вышеуказанными законопроектами предлагается изменить.
Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.
Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты.
Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.
Коэффициент двигателя будет рассчитываться следующим образом: показатель объема двигателя будет делиться на 1000.
Коэффициент возраста - количество полных календарных лет.
Формула вычисления будет выглядеть так: базовая ставка умножается на коэффициент двигателя и умножается на коэффициент возраста = сумма акцизного налога.
Лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его.
Также будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси.
За нарушение установленных правил предусмотрен штраф 34 тыс. гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году таможенное оформление автомобилей по сниженным акцизам выросло в 4,6 раза до 69,5 тыс. единиц.
С 1 августа 2016 года вступил в силу закон, который предусматривает снижение ставок акцизного налога на бывшие в использовании легковые автомобили.
Норма будет действовать до 31 декабря 2018 года.
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