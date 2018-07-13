Новая ставка Нацбанка не ударила по курсу доллара, но может

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютчики не смогли расшатать безналичный курс доллара. 12 июля межбанковский день завершился ровно в том же коридоре, что и днем раньше - 26,2250-26,2350 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Основные торги прошли очень спокойно, при сокращении объемов со вчерашних $361,26 до $303,70 млн. Экспортеры не торопились распродавать свободную часть своей выручки, а импортеры закупать доллар в расчете на дальнейшее снижение его курса.

«Умеренная активность и курсовая стабильность сегодняшнего дня объясняются отсутствием ажиотажа и дисбалансов спроса и предложения. А также сдержанными аппетитами участников рынка в ожидании решения Нацбанка по динамике учетной ставки», - прокомментировал настроения рынка директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Крупнейшими долларовыми продавцами сегодня стали ПУМБ, Приватбанк и Креди Агриколь Банк. А из покупателей выделили Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк и ING Bank. Также финансисты отмечали появление Нацбанка, который по разным оценкам приобрел порядка $10 млн.

Реакция на ставку

Основные валютные торги прошли до сообщения Нацбанка о повышении его учетной ставки с 17% до 17,5% годовых. Оно заставило финансистов понервничать, хотя и не повлияло на курс валют.

«Решение НБУ не сказалось на сегодняшних торгах, и пока рано говорить о долгосрочной реакции. Надежды на то, что повышенная ставка НБУ повлияет на доходность гривневых гособлигаций Минфина и привлечет в нашу страну больше инвестиционного капитала - пока преждевременны», - заверил Юрий Гриненко.

Казначеи отмечали, что рост учетной ставки - это официальное подтверждение из рук вон плохой ситуации на украинском финансовом рынке. Хотя подчеркивали при этом, что регулятор заговорил о проблемах еще до их фактического появления.

«Сегодняшнее решение Нацбанка по ставке является в определенном смысле игрой на опережение и отражает высокие инфляционные риски второго полугодия. Сезонное укрепление гривны и удешевление продуктовой корзины способствовали замедлению инфляции в июне до 9,9% в годовом измерении против 11,7% в мае. В то же время рост цен производителей ускорился из-за высоких цен на топливо, соответственно разрыв между ценами потребителей и производителей растет, что впоследствии негативно отразится на инфляции. Кроме того, сезонная осенняя девальвация гривны и возможный рост цен на газ для населения также могут ускорить инфляцию во второй половине года», - сказал начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

В кое века Нацбанк сработал вовремя - говорили банкиры.

«Данное решение является очень своевременным, поскольку, таким образом, регулятор фактически предупреждает риски ускорения инфляции, которые могут возникнуть осенью. Это особенно актуально, учитывая возможные сценарии для курса нацвалюты, при которых закладывается девальвационный фактор для гривны в случае прекращения сотрудничества с МВФ и падения цен на основные сырьевые ресурсы», - заверил директор департамента казначейства Идея Банк Ярослав Кабин.

Чего ждать

Два дня торгов средней активности и решение Нацбанка по учетной ставке - все это посеяло сомнения в головах казначеев. Они засомневались в прогнозах, и в основном говорят о сохранении текущих курсовых ориентиров.

«Скорее всего, межбанк завра будет стартовать в рамках 26,22-26,26 грн./$. И пока сложно предполагать, в какую сторону двинется», - отметил Юрий Гриненко. А Олег Куринной также, как и вчера спрогнозировал торговлю в рамках 26,15-26,25 грн./$.

Хотя некоторые участники торгов уже начали обсуждать экспортные риски. Они боятся, что негативные ожидания Нацбанка подтолкнут крупные корпорации к сворачиванию продаж доллар. Это нормальная реакция любого бизнеса - если экономические ожидания власти ухудшаются и закладываются негативные сценарии, они тут же начинают готовиться к девальвации гривны. То есть менее активно продавать на межбанке свободную часть выручки, и провоцировать дефицит СКВ. После чего рынок «наступает на свой же хвост»: девальвацию провоцируют не реальные предпосылки и факторы, а только лишь ожидания этой девальвации.