Рада постановила передать все подследственные дела Антикоррупционному суду после начала его работы

Верховная Рада постановила передать все дела, подследственные Высшему антикоррупционному суду, в суд после начала его работы.

За принятие в целом законопроекта №7441 проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таким образом, Рада изменила норму об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".

Рада установила, что уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанции, которых незавершенно до дня начала работы суда, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд.

До этого в Антикоррупционный суд не передавались бы апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро и переданные до момента создания суда.

Кроме того, Рада установила, что Апелляционная палата Антикоррупционного суда сможет рассматривать как решения данного суда, так и решения других судов первой инстанции, принятых до начала работы Антикоррупционного суда.

Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд ожидает принятия поправок к закону о "Высшем антикорупционном суде" и действий Кабинета Министров относительно цен на газ и бюджета для предоставления транша Украине.

21 июня Рада создала Высший антикоррупционный суд.