Трамп провел переговоры с Порошенко, но отменил ряд встреч на саммите НАТО

Многочисленные источники сообщают об отмене президентом США Дональдом Трампом ряда двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, однако встречу с Петром Порошенко ему удалось провести.

Эту информацию, в частности, подтверждают источники "Европейской правды". Официального подтверждения этой информации нет.

Несмотря на отмену большинства двусторонних встреч американского президента, его переговоры с Порошенко состоялись.

"Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере", - рассказал "Европейской правде" источник в АП. Другой собеседник отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.

Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана. Об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на информацию собственного корреспондента.

По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе с румынским президентом Клаусом Йоханнисом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.