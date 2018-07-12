Волынь теряет популярность: как Польша отметила юбилей волынской трагедии

Юрий Панченко / Европейская правда

За последние годы в Украине уже привыкли, что каждая очередная годовщина трагических событий на Волыни становится поводом для нового ухудшения в отношениях с Польшей.

В 2018 году подошел юбилей - 75 лет волынской трагедии. Это, а также недавно принятые изменения в устав польского Института национальной памяти, ввели наказание за непризнание "преступлений украинских националистов", а в придачу - недавнее открытие президентом Петром Порошенко мемориала жителям села Сагрынь, убитым польской армией (что вызвало скандал в соседней стране), давали основания ожидать как никогда громкого и резонансного мемориального дня.

Но вышло иначе.

А юбилейные мероприятия показали новые тренды отношений Польши и Украины.

Годовщина без народа

Год назад в Варшаве об очередной годовщине трагедии на Волыни напоминал чуть ли не каждый второй столб в центре города. Теперь все изменилось - не зная, очень трудно догадаться о юбилее трагедии, которая стала чуть ли не символом исторической политики нынешней Польши.

Обычно такие плакаты приглашали прийти на общественные мероприятия, такие как марши ультраправых с требованием заставить Украину "покаяться в преступлении человекоубийства".

Подобные события организовывали в Варшаве ежегодно - но не сейчас.

Небольшой марш состоялся только в воскресенье, был немногочисленным и даже не попал в СМИ.

Ультраправые объяснили, что в юбилейный год вместо традиционных действий в столице запланировали "ряд мероприятий в провинции".

Но не покидает впечатление, что настоящая причина в другом: интерес к этой теме существенно спал.

В конце концов, если бы люди стремились выйти на улицу "из-за украинцев" - им бы хватило мероприятий, к которым можно было присоединиться.

Официальная программа празднования годовщины предусматривала целый ряд мероприятий в столице - от службы в костеле до возложения венков перед недавно открытым памятником в Волынском сквере. Но и в официозе изменения были заметны сразу.

Обычно торжественную службу 11 июля посещало все руководство страны. В этом году уровень беспрецедентно снижен. Да, некоторые действительно не могли прийти: президент Анджей Дуда был на саммите НАТО, а президент правящей партии "Право и справедливость" (по совместительству - реальный лидер страны) Ярослав Качиньский еще не оправился от серьезной болезни, детали которой не афишируются.

Однако отсутствие остальных чиновников откровенно бросалась в глаза. На торжественных событиях в костеле появились только глава президентской администрации и министр по делам ветеранов.

Второй момент, который сразу привлекал внимание - отсутствие "простых" участников: кроме чиновников здесь были только военные ветераны и члены семей "кресовяков" (бывших жителей Волыни), которых привезли на торжественные мероприятия в Варшаву.

Венок от Украины

Чуть больше чиновников появилось во время возложения венков на могилу неизвестному солдату - однако массового присутствия простых людей не было заметно и здесь. За церемонией, которая проходила в самом центре города, наблюдали преимущественно туристы, большинство которых вряд ли понимали суть событий, однако охотно фотографировались с солдатами почетной стражи.

О зрителях, которые целенаправленно пришли почтить память жертв Волыни, можно было говорить только на последнем, ключевом мероприятии, в Волынском сквере, за пределами центра города.

Здесь простых людей также было не более сотни - но они по крайней мере были.

Крупные значки с надписью "Помним Волынский геноцид" на груди части из них не оставляли сомнений по поводу, почему они пришли на событие.

А вот украинских дипломатов сюда не пригласили. Хотя венок в желто-голубых цветах у подножия памятника свидетельствовал, что годовщину они не проигнорировали. "Мы уже несколько лет возлагаем венки в память о волынских жертвах. Хотя меня не пригласили, за два часа до начала мероприятий я привез венок", - рассказал впоследствии посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Голуби и ястребы

Последняя церемония началась с маленькой сенсации - государственным орденом был награжден идеологов кресовяков ксендз Тадеуш Исаакович-Залеский - пожалуй, один из самых враждебных Украине польских политиков.

Впрочем, на этом конфликтность была исчерпана. Резких заявлений от первых лиц не прозвучало - напротив, они старались быть предельно корректными.

В письме от президента Дуды, которое зачитали перед микрофоном, акцент был сделан на том, что трагические события не должны определять будущее отношений Польши и Украины. А в письме от Ярослава Качиньского главное место было отведено воспоминаниям об украинцах, которые спасали своих соседей-поляков.

Резкие заявления можно было услышать разве что позже, когда к микрофону выходили гости низшего ранга.

И это, пожалуй, стало ключевой особенностью годовщины-2018.

Похоже, польские власти уже не заинтересованы разыгрывать эту карту так активно, как было до сих пор. В конце концов, они уже выполнили все свои обещания в сфере исторической политики, дальше бороться уже не за что.

Но волшебной палочкой, которая позволяет удерживать внимание к теме, стал украинский мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ.

Тема его "аморальности" сохраняла накал в официальных мероприятиях. В частности, премьер Матеуш Моравецкий дал торжественное обещание не успокоиться, пока не добьется отмены этого моратория (и это не пустые слова - по данным ЕвроПравды, он отказывается приезжать в Украину до решения этой проблемы).

А уже упоминавшийся Исакович-Залеский, получив государственную награду, заявил, что не понимает, как "в такой ситуации Польша продолжает финансовую, политическую и военную помощь Украине".

Вместо выводов

Необычно спокойное празднования юбилейной годовщины волынских событий дает надежду, что потенциал наращивания конфликта постепенно исчерпывается. По крайней мере, центральная власть, похоже, в этом заинтересована.

...Впрочем, местные политики, разогретые годами "маршей ненависти", к таким изменениям не всегда готовы.

Яркий пример - обещание люблинского воеводы осудить главу местной украинской общины Григория Куприяновича за его речь на митинге в Сагрыни с участием Петра Порошенко. Преступление польский чиновник видит в заявлении о том, что этнических украинцев Польше в 1943 году убивали польские военные. Чиновник считает, что эти слова подпадают под статью о "неуважении польского народа".

И если обещанное преследование начнется, Польша нарушит обещание о том, что наказания, прописанные в новом уставе Института национальной памяти, не затронут ученых и общественных деятелей.

Но такой сценарий, как минимум, предполагает заинтересованность польской власти в новом конфликте с Украиной.

Сейчас, похоже, такого интереса у официальной Варшавы нет.

Для Украины, которая никак не выйдет из пике в отношениях с другим соседом, Венгрией, отсутствие нового "западного фронта" - безусловно, хорошая новость.

Митинг под украинским посольстовом

Но главный положительный сигнал для нас - падение общественного интереса к волынской дискуссии. 11 июля тему Волыни подняла только кучка членов ультраправой организации "Лагерь великой Польши", которые провели вечером небольшой митинг под украинским посольством.

Полтора десятка человек в футболках с изображением Путина или несколько завуалированными символами Новороссии долго не могли начать свое мероприятие.

Как оказалось, ждали опоздавших, которые должны были принести плакаты.

Не дождались и растянули только один - с надписью "Стоп Бандера". И через час разошлись.