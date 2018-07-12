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Волынь теряет популярность: как Польша отметила юбилей волынской трагедии
За последние годы в Украине уже привыкли, что каждая очередная годовщина трагических событий на Волыни становится поводом для нового ухудшения в отношениях с Польшей.
В 2018 году подошел юбилей - 75 лет волынской трагедии. Это, а также недавно принятые изменения в устав польского Института национальной памяти, ввели наказание за непризнание "преступлений украинских националистов", а в придачу - недавнее открытие президентом Петром Порошенко мемориала жителям села Сагрынь, убитым польской армией (что вызвало скандал в соседней стране), давали основания ожидать как никогда громкого и резонансного мемориального дня.
Но вышло иначе.
А юбилейные мероприятия показали новые тренды отношений Польши и Украины.
Годовщина без народа
Год назад в Варшаве об очередной годовщине трагедии на Волыни напоминал чуть ли не каждый второй столб в центре города. Теперь все изменилось - не зная, очень трудно догадаться о юбилее трагедии, которая стала чуть ли не символом исторической политики нынешней Польши.
Обычно такие плакаты приглашали прийти на общественные мероприятия, такие как марши ультраправых с требованием заставить Украину "покаяться в преступлении человекоубийства".
Подобные события организовывали в Варшаве ежегодно - но не сейчас.
Небольшой марш состоялся только в воскресенье, был немногочисленным и даже не попал в СМИ.
Ультраправые объяснили, что в юбилейный год вместо традиционных действий в столице запланировали "ряд мероприятий в провинции".
Но не покидает впечатление, что настоящая причина в другом: интерес к этой теме существенно спал.
В конце концов, если бы люди стремились выйти на улицу "из-за украинцев" - им бы хватило мероприятий, к которым можно было присоединиться.
Официальная программа празднования годовщины предусматривала целый ряд мероприятий в столице - от службы в костеле до возложения венков перед недавно открытым памятником в Волынском сквере. Но и в официозе изменения были заметны сразу.
Обычно торжественную службу 11 июля посещало все руководство страны. В этом году уровень беспрецедентно снижен. Да, некоторые действительно не могли прийти: президент Анджей Дуда был на саммите НАТО, а президент правящей партии "Право и справедливость" (по совместительству - реальный лидер страны) Ярослав Качиньский еще не оправился от серьезной болезни, детали которой не афишируются.
Однако отсутствие остальных чиновников откровенно бросалась в глаза. На торжественных событиях в костеле появились только глава президентской администрации и министр по делам ветеранов.
Второй момент, который сразу привлекал внимание - отсутствие "простых" участников: кроме чиновников здесь были только военные ветераны и члены семей "кресовяков" (бывших жителей Волыни), которых привезли на торжественные мероприятия в Варшаву.
Венок от Украины
Чуть больше чиновников появилось во время возложения венков на могилу неизвестному солдату - однако массового присутствия простых людей не было заметно и здесь. За церемонией, которая проходила в самом центре города, наблюдали преимущественно туристы, большинство которых вряд ли понимали суть событий, однако охотно фотографировались с солдатами почетной стражи.
О зрителях, которые целенаправленно пришли почтить память жертв Волыни, можно было говорить только на последнем, ключевом мероприятии, в Волынском сквере, за пределами центра города.
Здесь простых людей также было не более сотни - но они по крайней мере были.
Крупные значки с надписью "Помним Волынский геноцид" на груди части из них не оставляли сомнений по поводу, почему они пришли на событие.
А вот украинских дипломатов сюда не пригласили. Хотя венок в желто-голубых цветах у подножия памятника свидетельствовал, что годовщину они не проигнорировали. "Мы уже несколько лет возлагаем венки в память о волынских жертвах. Хотя меня не пригласили, за два часа до начала мероприятий я привез венок", - рассказал впоследствии посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Голуби и ястребы
Последняя церемония началась с маленькой сенсации - государственным орденом был награжден идеологов кресовяков ксендз Тадеуш Исаакович-Залеский - пожалуй, один из самых враждебных Украине польских политиков.
Впрочем, на этом конфликтность была исчерпана. Резких заявлений от первых лиц не прозвучало - напротив, они старались быть предельно корректными.
В письме от президента Дуды, которое зачитали перед микрофоном, акцент был сделан на том, что трагические события не должны определять будущее отношений Польши и Украины. А в письме от Ярослава Качиньского главное место было отведено воспоминаниям об украинцах, которые спасали своих соседей-поляков.
Резкие заявления можно было услышать разве что позже, когда к микрофону выходили гости низшего ранга.
И это, пожалуй, стало ключевой особенностью годовщины-2018.
Похоже, польские власти уже не заинтересованы разыгрывать эту карту так активно, как было до сих пор. В конце концов, они уже выполнили все свои обещания в сфере исторической политики, дальше бороться уже не за что.
Но волшебной палочкой, которая позволяет удерживать внимание к теме, стал украинский мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ.
Тема его "аморальности" сохраняла накал в официальных мероприятиях. В частности, премьер Матеуш Моравецкий дал торжественное обещание не успокоиться, пока не добьется отмены этого моратория (и это не пустые слова - по данным ЕвроПравды, он отказывается приезжать в Украину до решения этой проблемы).
А уже упоминавшийся Исакович-Залеский, получив государственную награду, заявил, что не понимает, как "в такой ситуации Польша продолжает финансовую, политическую и военную помощь Украине".
Вместо выводов
Необычно спокойное празднования юбилейной годовщины волынских событий дает надежду, что потенциал наращивания конфликта постепенно исчерпывается. По крайней мере, центральная власть, похоже, в этом заинтересована.
...Впрочем, местные политики, разогретые годами "маршей ненависти", к таким изменениям не всегда готовы.
Яркий пример - обещание люблинского воеводы осудить главу местной украинской общины Григория Куприяновича за его речь на митинге в Сагрыни с участием Петра Порошенко. Преступление польский чиновник видит в заявлении о том, что этнических украинцев Польше в 1943 году убивали польские военные. Чиновник считает, что эти слова подпадают под статью о "неуважении польского народа".
И если обещанное преследование начнется, Польша нарушит обещание о том, что наказания, прописанные в новом уставе Института национальной памяти, не затронут ученых и общественных деятелей.
Но такой сценарий, как минимум, предполагает заинтересованность польской власти в новом конфликте с Украиной.
Сейчас, похоже, такого интереса у официальной Варшавы нет.
Для Украины, которая никак не выйдет из пике в отношениях с другим соседом, Венгрией, отсутствие нового "западного фронта" - безусловно, хорошая новость.
Но главный положительный сигнал для нас - падение общественного интереса к волынской дискуссии. 11 июля тему Волыни подняла только кучка членов ультраправой организации "Лагерь великой Польши", которые провели вечером небольшой митинг под украинским посольством.
Полтора десятка человек в футболках с изображением Путина или несколько завуалированными символами Новороссии долго не могли начать свое мероприятие.
Как оказалось, ждали опоздавших, которые должны были принести плакаты.
Не дождались и растянули только один - с надписью "Стоп Бандера". И через час разошлись.
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