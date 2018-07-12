Минздрав Украины упростил форму декларации с врачом

Министерство здравоохранения Украины внесло ряд изменений в форму подписания декларации между пациентом и врачом первичной медицинской помощи.

Согласно приказу №1023 о внесении изменений в порядок выбора врача, новая форма декларации исключает необходимость для пациента указывать адрес регистрации, поскольку выбор осуществляется в независимости от места прописки.

Кроме того, врач или регистратор уже не должен изготовлять и хранить копии документов, которые предоставляет пациент. Он при подписании декларации предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Срок действия деклараций, подписанных до начала национальной кампании "Врач для каждой семьи", действуют до 1 января 2020 года, документы, подписанные после, не имеют конечного срока.

При преобразовании учреждения здравоохранения в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП), разделении или присоединении юридических лиц, предоставляющих медицинские услуги, ранее подписанные декларации остаются в силе и считаются поданными юридическому лицу-правопреемнику при условии, что выбранный пациентом врач продолжает работать в учреждении.

Как отметили в Минздраве, пациенты, которые в настоящее время пока не подписали декларации, в случае пребывания в неотложном состоянии имеют право получить бесплатную первичную медпомощь в государственных и коммунальных учреждениях. Неотложные состояния сопровождаются резким повышением температуры, кашлем, головной болью, слабостью, головокружением, повышением артериального давления, болевым синдромом при онкологическом затмении и другими симптомами.

Как сообщалось, в Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медицинской помощи, являющийся обязательным для всех учреждений первичной медицинской помощи, независимо от модели финансирования.

