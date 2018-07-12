НАТО официально требует от России вывести свои войска с территории Украины, Грузии и Молдавии

Агрессивные действия России подрывают безопасность в евроатлантическом регионе и основанный на соблюдении правил международный порядок и тем самым представляют собой "вызов" союзу НАТО. Об этом говорится в совместной декларации лидеров 29 стран Североатлантического союза, принятой на саммите НАТО в Брюсселе в среду.

В документе отмечается, что ситуация в регионе становится менее предсказуемой и стабильной в результате российской аннексии Крыма и действий по дестабилизации Востока Украины, размещения новейших российских вооружений у границ стран НАТО, "безответственной и агрессивной ядерной риторики" Москвы, использования Россией так называемых гибридных инструментов, включая вмешательство в выборы и операции в киберпространстве. В документе также сказано, что союзники по НАТО согласны с выводами Британии о том, что за отравлениями в Солсбери, по всей вероятности, стоит Россия.

В декларации содержатся призывы к России вывести свои войска с территории Украины, Грузии и Молдавии, прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины и в полном объеме исполнить Минские соглашения. При этом страны НАТО констатируют, что готовы к диалогу с Россией и улучшению отношений, если Москва изменит свое поведение.

Альянс также призвал Москву освободить украинских граждан, которых Россия незаконно удерживает за решеткой.

МИД России в ответ на декларацию Североатлантического союза назвал НАТО "бесполезным военным блоком".

НАТО также направило официальное приглашение Македонии начать переговоры о вступлении в Североатлантический союз. Однако, как подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Македония сможет стать членом союза только в том случае, если она официально одобрит смену названия на "Северную Македонию" - по договоренности с Грецией. Референдум по этому вопросу должен пройти осенью.

В декларации также говорится о стремлении всех стран НАТО повысить расходы на оборону так, чтобы достичь уровня в 2 процента валового внутреннего продукта. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял союзников в недостаточных тратах на оборону.