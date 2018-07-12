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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Танки и самолеты-лаборатории. Зачем военным новый полигон на Херсонщине

08:46 12.07.2018 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Параллельно с боевой работой на линии разграничения на Донбассе внутри вооруженных сил продолжается плановая работа по усилению оборонительных возможностей. Ведь вполне очевидно, что только мобильная и хорошо вооруженная армия является одним из основных гарантов безопасности страны.

Прежде всего, идет формирование структур и подразделений для совершенно нового оперативного командования "Восток", которое до начала агрессии России отсутствовало как таковое. При этом Генеральный штаб предпринимает четкие меры по дезинформации противника. Яркий пример - недавняя "сенсация" от некоторых СМИ, которые со ссылкой на волонтера Николая Харченко сообщили: в ВСУ сформирована новая танковая бригада. И даже назвали ее номер - 4, командира и собственное имя - гетмана Ивана Выговского.

Вполне очевидно, что это такой себе красивый вброс, хотя и талантливый. Начнем с того, что никакого Указа Президента Украины о присвоении такого почетного имени какому-либо подразделению просто нет (а такие вещи делаются только так). Зимой этого года в Администрации Президента заявляли, что присваивать имена Ивана Выговского и Евгена Коновальца никаким бригадам не планируют. Между тем, если внимательно прочесть заметку волонтера и вспомнить, о сообщениях, что имя Выговского может быть присвоено 58-й отдельной мотопехотной бригаде, то все встает на свои места. Сознательно или нет, но волонтер повелся на некие байки от военных.

Хотя планы создания именно отдельных танковых бригад, конечно, есть - ведь в перспективе каждое оперативное командование должно иметь в своем составе танковую бригаду. А пока реальных только две - 1-я "Сиверская" в Гончаровске (Черниговская область) и 17-я в Кривом Роге. Поэтому время от времени и возникают такие себе слухи - например, о создании 5-й танковой бригады в Харькове. Или 3-й танковой. Причем все на базе матчасти 1-й "Сиверской". С другой стороны, в ВСУ имеется задел как минимум в 50 "Булатов", которые хоть и выведены из боевого состава, но вполне могут быть сведены в какое-то подразделение.

На фоне празднования дня Военно-морского флота Украины кое-какими деталями стали обрастать и планы насчет Корпуса морской пехоты. Впервые на официальном уровне подтверждены планы создания второй бригады - по всей видимости, на основе отдельного батальона в Бердянске. Командующий морской пехотой ВМС ВСУ генерал-майор Юрий Содоль в интервью газете Минобороны Украины "Народная армия" рассказал и о варианте вооружения морпехов.

Так, вместо крайне устаревших бронетранспортеров БТР-60 они получат модернизированные БТР-70ДТ. Кроме того, они будут усилены БМП (по всей видимости, речь идет об очередной партии БМП-1 из восточной Европы), противотанковыми комплексами (тут вполне очевидно, что это будут "Корсары" и "Стугны", которые занимают серьезное место в госзакупках прошлого и этого года).

Также упоминается о возможностях для дальнейшего вооружения частей морской пехоты танками Т-80БВ, однако, судя по всему, тут все больше упирается в возможности нашей бронетанковой промышленности. Ведь после распада Союза них Украине досталось всего 248 Т-80 всех модификаций, причем только 60 Т-80УД, остальные - модификаций Т-80, Т-80Б и Т-80БВ. Сколько их реально сейчас поставить в строй - большой вопрос.

На фоне глобального строительства казарм для личного состава как то ушел "в тень" еще один важный момент. Речь идет о создании нового испытательного полигона для отстрела ракетного вооружения и боевых стрельб зенитных ракетных комплексов. А это очень важный элемент обороноспособности страны.

Дело в том, что до 2014-го для выполнения боевых стрельб подразделениями зенитно-ракетных войск использовался крымский полигон "Чауда". Именно на нем проводили заключительный этап ежегодных итоговых учений Вооруженных сил с боевой стрельбой подразделений ПВО с участием авиации, сухопутных войск и кораблей ВМС. На этом полигоне также испытывали новые и модернизированные образцы вооружения и осуществляли исследовательские пуски в рамках продления ресурса зенитных управляемых ракет для ЗРК "Бук" и ЗРС С-300.

Теперь же такого полигона у Украины нет, а необходимость очень большая - если "Стрела-10" или "Оса-АКМ" еще можно пускать на имеющихся площадях, то те же С-300 уже нет. Да и амбициозная ракетная программа требует современных подходов и огромного полигона.

Не так давно в системе ProZorro появился лот на проектно-изыскательские работы по объекту "Новое строительство объектов Государственного испытательного полигона". Планируется, что до 2020-го в Херсонской области на месте бывшего до 1994-го полигона морской авиации появится современный полигон площадью около 3,7 тыс. га с казармой на 250 человек, общежитием на 100 мест, учебным корпусом, а также технической складской зоной. На территории также оборудуют две вертолетные площадки. Пусковые площадки разместят на берегу, а стрельбу будут производить в сторону моря.

Танки и самолеты-лаборатории. Зачем военным новый полигон на Херсонщине

 Место расположения будущего полигона

Полигон тут фактически существует с 2016-го, когда были оборудованы временные пусковые площадки для заводских и государственных испытаний комплекса "Ольха", а также ЗРК средней дальности "Днепр". Тут же проходили и боевые стрельбы сводного зенитного ракетного полка на С-300.

Понемногу растет и парк самолетов и вертолетов. Многие моменты остаются "за кадром" и только время от времени попадают в СМИ. Так было, например, 6 июля, когда во время торжеств по случаю 70-летия ГП "Завод 410 ЦА" с участием президента Петра Порошенко ВСУ был передан отремонтированный и модернизированный самолет Ан-26КПА. Самолет-лаборатория довольно редкой модификации предназначен для осуществления проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов. Это очень важный момент, поскольку аэродромов для нужд армии восстанавливают достаточно много и для этого все чаще нужна специализированная техника - как наземная, так и летающая.


Таким образом, можно говорить о том, что развитие армии идет достаточно успешно. Несмотря на обременительные для экономики военные расходы военно-политическому руководству удается находить возможности и для развития.
 

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