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Как ни старались финансисты, так и не смогли взвинтить курс доллара на межбанке 11 июля
23:57 11.07.2018 |
По итогам торгов 11 июля курс доллара на межбанке приподнялся лишь на полкопейки, и зафиксировался в рамках 26,2250-26,2350 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Хотя в начале дня, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, валютные цены взлетали до 26,25-26,28 грн./$. Только на этих значения спадал спрос на доллар, и его котировки откатывались. Комментируя ситуацию, финансисты часто отдавали все лавры Нацбанку, ссылаясь на его предыдущие появления на торгах (сегодня его не видели в Matching).
«Курсовая стабильность межбанковского рынка объясняется ситуативным равновесием спроса и предложения, подкрепляемого высокой активностью регулятора, который в июле увеличил объемы своего участия в торгах, за первую неделю продав $12,5 млн. и купив $27 млн», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из числа продавцов доллара сегодня выделяли Приватбанк, ПУМБ и Райффайзен Банк Аваль, а из продавцов - Укргазбанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. Общий объем торгов сократился со вчерашних $407,58 млн. до $361,26 млн.
Рынок жил текущими потребностями и мало отвлекался на новостной фон.
«Сообщение СМИ о курсовом прогнозе МЭРТ на ближайшие три года не сказалось на настроении межбанка. И не думаю, что ударит по нему. Безналичная валютная торговля идет исходя из текущих потребностей бизнеса и позиций банков», - заверил Юрий Гриненко.
А наличный рынок ориентируется на межбанк. За последние дни средняя стоимость доллара на продаже людями откатилась на 10 копеек, и вернулась в коридор 26,25-26,35 грн./$. В ней работали крупные структуры: Альфа-Банк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, ОТП Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, УкрСиббанк и др. Минимальная стоимость валюты была на 26,20 грн./$ (КомИнвестбанк), а максимальная - на 26,75 грн./$ (ВТБ Банк). В тоже время банки выкупали доллар у людей в рамках 25,90-26,21 грн./$.
В четверг финансисты допускают подорожание валюты.
«Скорее всего, межбанк завтра будет стартовать в рамках 26,23-26,27 грн./$. В целом рынок настроен вверх. Но все будет зависеть от готовности бизнеса и дальше закупать валюту», - сказал Гриненко.
Олег Куринной ожидает торговлю в рамках 26,15-26,25 грн./$.
«Где-то здесь формируется локальное дно. В дальнейшем ожидаем разворота вверх», - подчеркнул начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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