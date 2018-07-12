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Участники саммита НАТО подтвердили евроатлантические стремления Украины – декларация
Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.
Об этом говорится в декларации участников саммита НАТО в Брюсселе.
В документе отмечается, что независимая, суверенная и стабильная Украина, которая твердо придерживается принципов демократии и верховенства права, является залогом евроатлантической безопасности.
"Мы твердо убеждены в том, что Украина имеет право самостоятельно решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне. Учитывая стремление Украины к членству в НАТО, мы придерживаемся наших решений на Бухарестском саммите и на последующих саммитах", - говорится в декларации.
Участники саммита подчеркнули , что успех широкомасштабных реформ в Украине, в частности, в борьбе с коррупцией, будут иметь и решающее значение для закладки основы для процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий, которые стремятся к общим ценностям.
Как известно, в соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия однажды станут членами Альянса".
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