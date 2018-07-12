Против чего протестуют «евробляхеры»

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Центральные улицы Киева перекрыты: протестуют владельцы "евроблях", то есть частных автомобилей, ввезенных в Украину в обход таможенных правил. Речь идет об одной из самых массовых в стране схем обхода закона: чтобы не растаможивать ввозимое авто (обычно из Польши или Литвы), их покупатели (или торговцы подержанными машинами) пользуются услугами специальных фирм. С их помощью они перегоняют автомобили через границу в режиме или транзита, или временного ввоза. А далее нерастаможенная машина просто "теряется" на украинских просторах.

Наказание за пользование нерастаможенным автомобилем было слишком небольшим по сравнению с расходами, которые человек бы понес при соблюдении всех правил (уплачивая акциз + пошлину + НДС), да и поймать за руку такого нарушителя было проблематично. В результате ввоз нерастаможенных автомобилей, получивших в народе прозвище "евробляхи", стал массовым явлением. Цифры разнятся, но все равно впечатляют. Так, по версии Государственной таможенной службы, на 1 мая в Украине находились более 315 тыс. авто, зарегистрированных в других странах и въехавших по транзиту или временному ввозу. Из них 125 тыс. - с нарушением сроков пребывания. Сами же пользователи авто на неукраинских номерах уверяют, что их порядка полутора миллионов. В любом случае владельцев "евроблях", как мы видим, вполне достаточно, чтобы перекрыть центр Киева и организовать зрелищное давление на правительство.

Что же стало непосредственной причиной нынешнего конфликта? На самом деле - требование просто соблюдать закон. Согласно постановлению Кабинета Министров № 479, с 22 июня полиция получила доступ к базе ГФС "Инспектор-2006". (Автоматическая система таможенного оформления со всей информацией о временно ввезенном в Украину транспорте.)

Соответственно, теперь полицейские сразу видят, если конкретный автомобиль находится в стране свыше 90 дней и не зарегистрирован в указанные сроки согласно постановлению КМУ № 1388. Просто номера таких "заблудившихся" машин считываются системой "Рубеж", которая автоматически сообщает о нахождении авто в базе розыска незарегистрированных автомобилей.

Результат - наказание по статье 121 КОАП (первый раз - штраф 8500 грн, повторно - штраф и принудительное изъятие). Собственно, такое наказание было и прежде, но на практике применялось мало, так как полиция не могла на глаз определить, сколько дней машина находится в Украине. А теперь полицейские могут вполне законно остановить нерастаможенное авто и наказать его владельца.

Суть постановления № 479 в том, чтобы принудить исполнять требования закона. Вполне логично, что ответом стали протесты тех, для кого как раз соблюдение закона чревато убытками. Вопрос только в том, что на самом деле стоит за организовавшей протесты организацией "АвтоЕвроСила": сами владельцы "евроблях", которым теперь будет много сложнее уходить от штрафов, или организаторы теневых схем по обходу таможенных правил?

"Центр Киева в полном коллапсе. Перекрыто полцентра за акции "евробляхеров". Требование одно - отменить постановление 479. Для непосвященных - это постановление о начале борьбы с контрабандой, - пишет у себя в Facebook народный депутат Вадим Денисенко. - Кто стоит за этой акцией? Те, кто крышует контрабанду. Борьба только началась. Впереди еще сотни провокаций, необоснованных обысков и арестов. На кону пара миллиардов долларов. Или в бюджет, или в кармане 30-40 должностных лиц и контрабандистов".

Своя правда "евробляхеров"

Конечно, у владельцев машин с европейскими номерами масса своих аргументов за отмену постановления № 479. Так, они указывают на неоправданно высокие тарифы на растаможку легальным способом. Эти тарифы, во многом "списанные" с европейских правил, действительно адекватны для стран ЕС с их доходами и особой озабоченностью экологией. Но не для уровня доходов украинцев, которые зачастую покупают подержанную машину на последние семейные деньги.

Законодатели это понимают, и 15 июня комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР внес два законопроекта № 8487 и № 8488 о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах. В них предусмотрено резкое снижение таможенных пошлин на регистрацию автомобилей, приобретаемых в Европе (речь о снижении размера акцизного сбора), и отмена запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандартам "Евро-5".

Протестующие требуют принять эти законопроекты как можно скорее. "Требуем принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств. Эта неделя является последней перед летними каникулами Верховной Рады. Поэтому нужно внести в повестку дня Рады законопроекты № 8487 и № 8488, чтобы они уже были зарегистрированы", - говорит глава "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич.

По его словам, если эти законопроекты не окажутся в повестке дня сейчас, то не будут рассмотрены до принятия нового бюджета, так как изменения к Налоговому и Таможенному кодексам принимаются за полгода до принятия бюджета.

Однако отменить постановление № 479 "евробляхеры" требуют уже сейчас, безотносительно упомянутых законопроектов. А те еще неизвестно, когда будут приняты, и будут ли, и в каком виде... А без постановления № 479 практика обхода закона вновь станет нормой.

В Европейском Союзе есть очень интересные подходы к борьбе с нарушениями закона. В одних странах наказывают продавцов (скажем, наркотиков или секс-услуг). Это старый, традиционный подход. Но есть другой подход - он широко применяется, например, в Скандинавии: наказывать не тех, кто предлагает запрещенные услуги, а тех, кто их потребляет. Логика тут проста: наркодилеры и проститутки - непосредственные представители криминального бизнеса, они и так привыкли жить под прессом правоохранителей, и они будут существовать, пока есть спрос на их услуги. А вот потребители (наркотиков ли, секс-услуг или околотаможенного криминала) обычно к преступному миру не принадлежат и потому намного более адекватно реагируют на наказание. Добропорядочный бюргер может снять проститутку, чтобы "расслабиться", так как знает, что ему ничего не будет. А то, что накажут проститутку, его не волнует - она сама выбрала профессию. Ситуация в корне меняется, если отвечать за покупку секс-услуг придется самому бюргеру. Тут он уже десять раз подумает - "идти грешить" или пойти пива выпить...

Может это не самая корректная аналогия, но примерно то же самое происходит сейчас с "евробляхами" и постановлением № 479. Организаторы теневых таможенных схем занимаются этим профессионально, потому они умеют уходить от ответственности и не особо боятся наказания. В этом случае более эффективным может оказаться другой способ борьбы - с потребителями их услуг. На что и направлено постановление № 479.

Нынешние протесты самим своим фактом как раз и показывают эффективность принятых правительством мер. Но в полной мере справедливыми их можно будет считать после принятия законопроектов 8487 и 8488.

Взглянуть на проблему шире

Быть может, постановление №479, которое так не нравится околотаможенным махинаторам, и не вызвало бы столь выраженных протестов. Если бы оно касалось только самих «евроблях», то все, быть может, ограничилось бы недовольным бурчанием владельцев нерастаможенных машин, да традиционными филиппиками таксистов в адрес власти.

Но мы видим намного более серьезный протест, организованный явно извне. Чтобы заставить публично протестовать людей, понимающих свою неправоту перед законом, нужно чье-то очень сильное желание и немалые деньги. Быть может, настоящая причина в том, что постановление №479 - даже будучи пилотным проектом - делает для полиции «прозрачной» всю работу таможенников. В документе прямо сказано: «полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил».

Добавляем сюда свободный доступ полиции в автоматизированную систему таможенного оформления «Инспектор-2006» - и получаем практическую невозможность продолжать использовать прежние «серые» схемы ухода от таможенных платежей. Рискнем предположить, что в этих схемах «евробляхи» приносили лишь небольшую часть доходов. Отсюда и масштабность «картинки», которую организовали в центре Киева противники постановления №479.