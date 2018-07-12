Недовольных инвестклиматом в Украине становится меньше - ЕБА

Более трети (34%) предпринимателей утверждают, что инвестиционный климат в Украине в ближайшие 6 месяцев улучшится. 48% опрошенных бизнесменов считают, что он останется на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют результаты исследования Индекс инвестиционной привлекательности, которое Европейская Бизнес Ассоциация проводит каждые полгода.

По данным исследования, за первое полугодие 2018 Инвестиндекс составляет 3,10 из возможных 5 баллов.

В ЕБА отметили, что уже второй год подряд Индекс держится на уровне выше трех. Это означает, что Индекс вышел из отрицательной плоскости и перешел в нейтральную. В конца 2017 года он составлял 3,03, в конце 2016 - 2,85, в конце 2015 - 2,57. С тех пор Индекс достигал отметки выше трех в 2011 году (3,39). Это был один из самых высоких показателей.

"Положительные сдвиги есть. Например, недовольных инвестклиматом в 2017 году было 58%, сейчас их количество на 20% уменьшилось - это существенно. Но есть еще много над чем работать. 38% инвесторов до сих пор недовольны бизнес-климатом. Видим сигнал того, что в стране постепенно начинают происходить изменения, но темпы сбавлять нельзя", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Основная причина недовольства - высокий уровень коррупции. Об этом говорит 46,1% предпринимателей. На втором месте - отсутствие доверия к судебной системе (40,6%), на третьем - отсутствие земельной реформы (35,9%).

Бизнес также надеется на качественные изменения. 28,1% считают "климат" привлекательным для инвестирования. А для улучшения ситуации нужно: запустить работу Антикоррупционного суда, реформировать судебную систему и вернуть доверие к ней, открыть рынок земли, снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, детенизировать экономику, больше коммуницировать положительные изменения и кейсы, сократить государственный аппарат. По мнению некоторых опрошенных, даже в 5 раз. Кроме того, развивать и воплощать инновации, ввести второй уровень обязательного накопительного пенсионного страхования.

Согласно полученным данным, 30,5% руководителей компаний считают, что бизнес-климат уже улучшился за последние полгода. Так, положительно бизнес оценивает принятие трех законов - "О валюте", "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об антикоррупционном суде", стабильность гривни, заметное развитие электронных сервисов и диджитализация экономики - которые являются залогом прозрачности и открытости. Кроме того, приход на рынок Украины новых иностранных инвесторов, в частности, в сфере ритейла, автоматическое возмещение НДС и отмены печати, начало реформирования системы здравоохранения.

В то же время, предприниматели отмечают, что имели место такие явления как: контрабанда, которая мешает вести легальный бизнес в стране, усиление давления контролирующих органов, обострение конфликта на востоке страны и начало предвыборной кампании.

Индекс состоит из трех компонентов: оценка инвесторами предыдущего периода, прогнозы на будущее, оценка по состоянию на сейчас. Он измеряется каждые полгода, начиная с 2008 года. Отметка "три" считается нейтральной, показатели выше трех свидетельствуют о позитивных сдвигах.