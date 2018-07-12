«Это фейк»: Насалик - о своем письме к главе Росатома

Глава министерства энергетики Игорь Насалык опровергает информацию о предложении сотрудничества корпорации "Росатом".

Об этом ЭП сообщил сам Насалык.

В подтверждение своих слов он предоставил письмо, адресованное первому замдиректора корпорации "Росатом" Кириллу Комарову, в котором говорится о "готовности обсудить состояние реализации совместных проектов".

По словам Насалыка, Министерством энергетики Украины выработано два сценария дальнейших отношений в атомной сфере с российской стороной.

Первый нацелен на расторжение договора с российским ОАО "ТВЭЛ" (входит в состав "Росатома"), в рамках которого та была признана победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива в Украине.

Этот сценарий подразумевает требования Украины к России о возврате 8,5 млн долларов, инвестированных в прошлые годы украинской стороной. "Из этих денег 6 млн долларов было оплачено России за проект строительства завода, а еще 2,5 млн долларов было внесено в качестве предоплаты за производственную линию завода. Мы предлагаем поставить вопрос о возврате этих денег", - говорит Насалык.

По его словам, второй сценарий подразумевает выкуп иностранным инвестором российской доли в ЧАО "Завод по производству ядерного топлива" (50% минус 1 акция), которое было создано специально для реализации этого проекта.

Министр не уточнил название потенциального покупателя. По данным ЭП, одним из претендентов на российскую часть в ЧАО является Китайская корпорация по ядерной энергетике (China Nuclear Energy Industry Corporation, CNEIC).

В тоже время Насалык опроверг существование ранее опубликованного ЭП письма за его подписью, в котором говорится о необходимости возобновления ряда совместных проектов с ТВЭЛ в ядерной энергетике.

"Это фейк", - сказал министр.

Тем не менее, источник ЭП в министерстве настаивает на подлинности опубликованного документа, но при этом допускает умышленное нанесение вреда министру.

"Насалык действительно подписал этот документ, но сделал это не читая его - министр в день визирует огромное количество документов", - говорит источник ЭП.

По его словам, Насалык якобы считает, что, передав ему на подпись этот документ, его умышленно подставили, преследуя цель нанесения вреда его имиджу.

Ответственной за внешнюю политику Министерства энергетики является замминистра Наталья Бойко.

По неофициальным данным, она выступала против первой редакции письма "Росатому". В разговоре с ЭП Бойко отказалась комментировать эту информацию, ограничившись пояснением, что на тот момент находилась в рабочей командировке в Болгарии и с данным вопросом в министерстве не работала.

Напомним, ранее в ЕП попало письмо министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора корпорации "Росатом" Кирилла Комарова о перспективах для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.