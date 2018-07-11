Финансовые новости
- |
- 11.07.18
- |
- 11:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Российские спецслужбы осуществили кибератаку на хлоропереливную станцию в Днепропетровской области, - СБУ
09:46 11.07.2018 |
Российские спецслужбы осуществили кибератаку на хлоропереливную станцию в поселке Аулы Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини."Сотрудники СБ Украины блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование предприятия "Аульская хлоропереливная станция", которое является объектом критической инфраструктуры страны", - сказано в нем.
Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории России.
Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.
Замысел кибератаки заключался в блокировании устойчивого функционирования переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины.
СБУ заявляет, что удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу.
Для блокировки поражения компьютерным вирусом других составляющих информационно-телекоммуникационных систем объекта критической инфраструктуры, недопущения возможных катастрофических последствий, специалистами СБУ во взаимодействии с работниками провайдера и администрацией станции вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено.
Согласно сообщению пресс-службы, в мае текущего года уже фиксировались проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter.
VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.
Как сообщали Українськi Новини, "Киевводоканал" заявляет, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой из-за отсутствия запасов хлора для обеззараживания.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МЭРТ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018г с 3% до 3,2% и ухудшил оценку инфляции с 9% до 9,9%
|Российские спецслужбы осуществили кибератаку на хлоропереливную станцию в Днепропетровской области, - СБУ
|В чем особенность нового противотанкового гранатомета «Ланцея»
|Ситуация на валютном рынке успокоилась и курс доллара на межбанке почти не движется
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009
|Холодницкий сомневается в психическом здоровье Сытника
|Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки
|Аналитики предупреждают инвесторов о вероятном переносе переговоров Украины с МВФ на осень
|Євроінтеграція у Раді: фондовому ринку пропишуть правила ЄС
|Последний саммит перед выборами. Какой подарок Порошенко сделал ЕС
Это интересно
|Охлаждать электронику предложили искусственными кристаллами
|За два года Pokemon GO заработала $1,8 миллиарда
|Китай готовится вновь сократить субсидии на электромобили
|Компания гендиректора Amazon начнёт доставку людей на Луну к 2023 году
|Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi
|Xiaomi представила механизированную электросушилку для белья
|Citroen придумал очки от укачивания. Технологию позаимствовали у моряков