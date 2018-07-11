Российские спецслужбы осуществили кибератаку на хлоропереливную станцию в Днепропетровской области, - СБУ

Российские спецслужбы осуществили кибератаку на хлоропереливную станцию в поселке Аулы Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини."Сотрудники СБ Украины блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование предприятия "Аульская хлоропереливная станция", которое является объектом критической инфраструктуры страны", - сказано в нем.

Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории России.

Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.

Замысел кибератаки заключался в блокировании устойчивого функционирования переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины.

СБУ заявляет, что удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу.

Для блокировки поражения компьютерным вирусом других составляющих информационно-телекоммуникационных систем объекта критической инфраструктуры, недопущения возможных катастрофических последствий, специалистами СБУ во взаимодействии с работниками провайдера и администрацией станции вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено.

Согласно сообщению пресс-службы, в мае текущего года уже фиксировались проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter.

VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.

Как сообщали Українськi Новини, "Киевводоканал" заявляет, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой из-за отсутствия запасов хлора для обеззараживания.