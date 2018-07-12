В чем особенность нового противотанкового гранатомета «Ланцея»

Руслан Рудомський / Depo.ua

Недавно на одном из полигонов в Днепропетровской области завершились испытания нового станкового противотанкового гранатомета "Ланцея". Испытания данного гранатомета начались еще в конце апреля, но только 9 июля комиссия, в состав которой входили офицеры Министерства обороны Украины, научные сотрудники и разработчики гранатомета, сообщила, что испытания прошли успешно. Хотя, честно говоря, на представленном видео настораживает звон металла, как будто от гранатомета что-то отвалилось.





Как и о любой новинке, информации о "Ланцее" (по-лат. lancea - древнеримское копье) пока довольно мало. Но кое-что нам все же удалось узнать.

Самое главное, что нужно знать, - это назначение оружия. Данный гранатомет предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств противника. Вообще, "Ланцею" позиционируют как самый мощный гранатомет среди существующих.

Разработчики, а в данном случае это компания ООО "Рубин-2017", сообщают, что "Ланцея" является копией советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копье", который был разработан в 1963 году и сейчас находится на вооружении Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, где активно используется с начала противодействия российской агрессии на Донбассе.

Однако, проблема заключалась в том, что "Копье" не производился на территории Украины - только в городе Красноармейск Московской области РСФР. Поэтому те гранатометы, которые находятся на вооружении украинской армии, достались нам в наследство от СССР и в боевых условиях быстро "изнашиваются".

При этом, к боевым характеристикам "Копья" замечаний не было, поэтому разработчик не стал придумывать "велосипед", а просто воспроизвел старый, добрый удобный гранатомет и наладил его производство в Украине. Конечно, с учетом требований и возможностей современности.

Что касается характеристик, то они аналогичны СПГ-9 - данный гранатомет является гладкоствольным, безоткатным, динамореактивным орудием.

Принцип работы также неизменен: во время выстрела газы, образующиеся от сгорания порохового заряда, выбрасывают гранату из канала ствола, часть пороховых газов отводится назад через сопло. При этом образуется реактивная сила, которая и уравновешивает силу отдачи.

"Ланцея" может стрелять как кумулятивными, так и осколочними гранатами калибра 73-мм. Для стрельбы из гранатомета по бронированным целям применяется активно-реактивный выстрел ПГ-9В длиной 1115 мм с кумулятивной гранатой, а по живой силе и огневым средствам - активный выстрел ОГ-9В длиной 1062 мм с осколочной гранатой.

Кроме того, кумулятивная граната может быть использована для уничтожения живой силы и огневых средств противника, находящихся в железобетонных, кирпичных и деревоземляных сооружениях.

Прицельная дальность стрельбы прямой наводкой кумулятивной и осколочной гранатами составляет 1300 метров, а раздельной наводкой осколочной гранатой - 4500 метров. При этом боевая скорострельность гранатомета составляет до 6 выстрелов в минуту, а максимальная скорость гранаты - 700 м/сек.

Общая длина гранатомета равна 2110 мм, при этом его масса составляет 49,5 кг, плюс 12 кг весит треножный станок.

При этом расчет данного гранатомета состоит из четырех бойцов: командира, наводчика, заряжающего и подносчика.

Как видно из видео, сейчас тестируются только версии гранатомета на треножном станке. Однако можно не сомневаться, что рано или поздно появится и десантный вариант, и гранатомет на колесном ходу.

Важность данной разработки заключается в том, что после подписания Минских договоренностей этот гранатомет является самым мощным оружием, которое официально могут использовать стороны согласно мирным соглашениям.

Главное теперь, чтобы "Ланцея" не повторила судьбу своего минометного "коллеги" - самого большого миномета "Молот" (калибр 120-мм), который за два года унес жизни почти двух десятков украинских бойцов из числа собственной обслуги.