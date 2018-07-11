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Ситуация на валютном рынке успокоилась и курс доллара на межбанке почти не движется
23:55 10.07.2018 |
10 июля курс доллара на межбанке опустился на полкопейки, и зафиксировался вечером в рамках 26,21-26,23 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Котировки проседали даже на пару копеек ниже этого значения, просто под закрытие торгов прошло несколько сделок, которые немного приподняли котировки», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Рынку не хватало нацвалюты. Экспортерам не хватало гривны для текущей деятельности, а банки хорошенечко вложились в нацбанковские сертификаты, потому и конвертировались. В итоге остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 7 млрд. грн (до 39,9 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 8,9 млрд. грн. (до 72,6 млрд. грн.).
«Снижение остатков на банковских корсчетах ниже 40 млрд. грн. является стабилизирующим фактором, снижающим спекулятивные аппетиты рынка», - подтвердил Олег Куринной.
На всем этом объем торгов вырос со вчерашних $302,46 млн. до $407,58 млн. Главными валютными продавцами назвали Ситибанк, Приватбанк, ПУМБ и Альфа-Банк, а покупателями - Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк и ProCredit Bank. При этом финансисты не сообщали о покупках Нацбанка, которого не заметили в Matching. Но переоценили вчерашний объем операций с ним: рассказали, что 9 июля центробанк собрал на покупке доллара не $10 млн., а больше $20 млн.
Дльнейшего удешевления доллара финансисты не прогнозируют. Говорят, что по мере снижения курса, на торгах появляется все больше желающих купить доллар - отложенный спрос. Плюс банки начали закрывать короткие позиции: откупают обратно распроданный ранее клиентский доллар.
«Скорее всего, завтра старт межбанка произойдет в рамках 26,22-26,26 грн./$. После чего не исключаю плавного роста валютных котировок», - спрогнозировал Юрий Гриненко. А Олег Куринной ждет торговлю в рамках 26,15-26,25 грн./$.
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