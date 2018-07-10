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Мирный план Тимошенко. Зачем подражать Мудрой Сове
19:27 10.07.2018 |
Самые большие недруги Юлии Тимошенко работают в ее собственном штабе. Не вполне, правда, понятно, по недомыслию ли они ей вредят или потому, что являются злонамеренными вредителями. Вероятнее, конечно, первое. В конце концов, выведенную сэром Бернарда Ингама, пресс-секретаря Маргарет Тэтчер, формулу "косяков" в политике никто не отменял: "облажались, а не сговорились!".
Так вот, пресс-служба "Батькивщины" оказала ЮВТ медвежью услугу, разгоняя по СМИ ее вчерашнее выступление (20.21-24.45) на "Свободе слова" под заголовком, который представляет собой хрестоматийный пример оксиморона. Вот он: "Россия - это агрессор, а войну нужно останавливать всеми возможными способами". Как насчет капитуляции? Вполне себе способ - причем, учитывая, что ЮВТ до сих пор подозрительно старательно воздерживалась от кривых слов в адрес московских товарищей и от прямых слов, характеризующих ситуацию на Донбассе и в Крыму, способ этот неплохо сочетается с распространенным представлением о ней как о кремлевском фасаде. В общем, браво, пресс-служба "Батькивщины": в кои-то веки выдающийся манипулятор украинского политикума сам стал объектом манипуляции! Тем более что ничего подобного капитуляции Юлия Владимировна не только не упоминала, но даже близко не имела в виду.
И хотя в потоке банальностей, которым оказалось ее выступление, со смыслами вообще было туговато, сказанное ею демонстрирует, что способность учиться на ошибках у Юлии Владимировны значительно выше, нежели у ее ядерного электората. Негативная реакция, вызванная конспирологическим шоу "Порошенко хочет быть диктатором и чтобы все горело" в эфире "Суспільного", по всей видимости, учтена (любопытно, какое проседание рейтинга ЮВТ зафиксировала внутренняя социология "Батькивщины" вследствие этого спектакля).
Вона таки "очень четко и ясно для себя" это сказала, пускай отчасти и повторив слова из вопроса политолога Виталия Кулика: Россия - страна-агрессор, которая начала войну против Украины, Крым и Донбасс - оккупированы. Вопрос, как это соотносится с предыдущим заявлением о том, что нынешний гарант намерен начать большую войну и слить часть страны ЛДНР, здесь неуместен. Очевидно, никак. Просто ЮВТ не может себе позволить разбрасываться электоратом и в погоне за голосами готова сыпать даже противоречивыми месседжами. Хотя порой это противоречие бывает ну совсем уж неуместным - вроде признания, что "у нас есть сегодня есть политические пленные ". Вряд ли в планы Юлии Владимировны входило размымвать мощь спича для патриотически настроенной публики словами о политических репрессиях нынешнего режима, но оговорка получилась красивая.
Хотя, конечно, далеко не такая красивая, как "мирный план Тимошенко". В чем он состоит? Во-первых, в усилении санкций против России. Что ж, дело, конечно, правильное. Но как именно их следует усиливать? Кому? Идет ли речь о шагах именно Украины на этом поприще? И что должно быть приоритетом в этих действиях - максимальный урон для России или же минимальные потери для себя? Не ждите ответов. Потому что это правило такое: когда украинскому политику нечего сказать и необходимо заполнить неудобную паузу, он начинает вещать о санкциях, реформах и коррупции - в зависимости от контекста, а то и просто в произвольном порядке.
Во-вторых, усиливать украинскую армию, которую "более двадцати лет системно и планово разоружали". Юлия Владимировна утверждает, что сама все своими глазами видела. Кто-нибудь помнит, чтобы она пыталась этому помешать за минувшие два десятка лет? И надо ли напоминать, что свидетель, не заявивший о преступлении, есть не свидетель, а соучастник? Впрочем, опять же, не суть. Просто публичный разговор о необходимости развития Вооруженных Сил за минувшие четыре года стал для большинства наших публичных особ одним из важнейших элементов этикета - вроде как разговоры о погоде у британцев. Без этого сойти за своего практически невозможно. Подобный разговор - нечто вроде второй степени идентификации после ответа на вопрос "Чей Крым?". Что подразумевает: обязательным является правильный тон, а не искренность.
Третья часть плана - "не дать миру разделить вопросы Крыма и Донбасса". Хотелось бы знать, как, во-первых, не позволить это сделать, скажем (чисто гипотетически, в преддверии хельсинкской встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным) США - если они сочтут такой шаг выгодным? Просто на всякий случай напомню: Вашингтон не признал аннексию балтийских республик, что нисколько не помешало ему поддерживать отношения с Москвой вплоть до распада СССР. И какой образ действий следует признать правильным, если администрация Трампа заявит о роскошной "Большой Сделке": в ответ на (пока частичное) снятие санкций Россия сворачивает любую поддержку "народных республик", те благополучно самораспускаются, Украина восстанавливает полный контроль над их территориями и границей, а о Крыме, как завещала Скарлет О'Хара, "я подумаю завтра"? Лично я совершенно не уверен, что Юлия Владимировна (да и только ли она?) произнесет твердое "Нет!".
И, наконец, самое прекрасное в "Плане Тимошенко": отправление в топку Минского и Нормандского форматов переговоров, "которые не работают", возврат к Будапештскому меморандуму и возобновление переговорного процесса на его основе. Что на Земле может заставить подписантов этого документа выполнять взятые на себя обязательства, даже представить трудно. Юлия Владимировна заявляет, что постоянно спрашивает британских и американских собеседников, почему о меморандуме забыли, но, увы, нам неизвестно, что они ей постоянно отвечают. А насчет собеседников российских вообще скромно умалчивает. Даю наводку: там еще Франция и Китай подвизались, их расспрашивать не пробовали? Очень любопытно, что бы сказали в Пекине, если бы Юлия Владимировна пообещала снять мораторий на продажу земли - и предложила китайцам посевные площади в ОРДЛО. С концессиями на добывающие мощности впридачу. Это помогло бы реанимировать усопший документ?
Предложение, если разобраться, не более абсурдно, чем прожект Тимошенко по достижению мира (характерно, что она так и не сумела выжать из себя слова "победа").
Впрочем, смысл происходящего в другом. Юлия Владимировна систематически выдает на-гора нечто среднее между киплинговым "Внемлите, бандерлоги!" и фразой "Мое дело - стратегия!" Мудрой Совы, предложившей мышам стать ежами. Дело в том, что на поверку никакого мирного плана у нее нет. Есть лишь всепоглощающее стремление выиграть выборы любой ценой. Хоть бы и рассказывая сказки на любой вкус. А там... Там видно будет. Впрочем, у нас все делают это. Просто у других драматические таланты куда скромнее.
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