Финансовые новости
- |
- 10.07.18
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Холодницкий сомневается в психическом здоровье Сытника
18:16 10.07.2018 |
Заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сомневается в психическом здоровье директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle, передают Українськi Новини.
"У человека (Сытника) просто паранойя - ему все мстят, за ним все следят, его все слушают. Человеку надо к психиатру сходить", - сказал он.
Холодницкий заявил, что не намерен мстить Сытнику за публичные обвинения в свой адрес.
Как сообщали Українськi Новини, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 26 июля рассмотрит вывод о наличии дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009
|Холодницкий сомневается в психическом здоровье Сытника
|Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки
|Аналитики предупреждают инвесторов о вероятном переносе переговоров Украины с МВФ на осень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Последний саммит перед выборами. Какой подарок Порошенко сделал ЕС
|Закон о НВК: новые налоговые ставки для бизнеса и банки на контроле каждой проводки
|Михаил Крутихин: Газпром будет продолжать свое смешное сопротивление Нафтогазу
|Как ЕС поддержал Украину на саммите в Брюсселе
|Спокойная торговля на межбанке вылилась 9 июля в удешевление доллара на 8,5 копеек
|«Азовское озеро». Чем обернется российская блокада судоходства в Мариуполь и Бердянск
Это интересно
|Xiaomi представила механизированную электросушилку для белья
|Citroen придумал очки от укачивания. Технологию позаимствовали у моряков
|Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
|Исследователи: Смартфоны не подслушивают пользователей. Они за ними подглядывают
|Файлы Google Docs оказались доступны в Яндексе
|Американская компания Aura анонсировала «первые в США пятизвездочные полеты на самолете»
|Корейцы сделали сканер отпечатков с датчиком температуры тела