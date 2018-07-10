Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки

Верховная Рада приняла Закон №6049-д, который усовершенствует правила землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения.

"За" проголосовали 236 народных депутатов.

Также закон должен облегчить решение вопроса коллективной собственности на землю, предотвратить рейдерство и стимулировать орошения в Украине.

Как отмечается, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Закон предусматривает право на аренду полевых дорог, не ограничивая при этом доступ других арендаторов к земельным участкам.

Также законопроектом предусмотрено отнесение земель под полезащитные лесополосами к землям сельскохозяйственного назначения. Сегодня это - земли лесного фонда.

Согласно закону, теперь украинцы смогут обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве.

Также отныне инициировать инвентаризацию земель может кто угодно - собственники, арендаторы земель или сельский совет.

Согласно закону при условии открытия рынка земли право аренды или субаренды не запрещает продавать земельный участок.