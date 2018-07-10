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Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки
15:41 10.07.2018 |
Верховная Рада приняла Закон №6049-д, который усовершенствует правила землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения.
"За" проголосовали 236 народных депутатов.
Также закон должен облегчить решение вопроса коллективной собственности на землю, предотвратить рейдерство и стимулировать орошения в Украине.
Как отмечается, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Закон предусматривает право на аренду полевых дорог, не ограничивая при этом доступ других арендаторов к земельным участкам.
Также законопроектом предусмотрено отнесение земель под полезащитные лесополосами к землям сельскохозяйственного назначения. Сегодня это - земли лесного фонда.
Согласно закону, теперь украинцы смогут обменивать земельные участки государственной и коммунальной собственности, расположенные в массиве земель сельскохозяйственного назначения, на равноценные земельные участки частной собственности в том же массиве.
Также отныне инициировать инвентаризацию земель может кто угодно - собственники, арендаторы земель или сельский совет.
Согласно закону при условии открытия рынка земли право аренды или субаренды не запрещает продавать земельный участок.
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