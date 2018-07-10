Аналитики предупреждают инвесторов о вероятном переносе переговоров Украины с МВФ на осень

Переговорный процесс между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) относительно завершения четвертого пересмотра программы EFF, скорее всего, будет перенесен на осень, сообщается в обзорах инвестиционных аналитиков.

"Учитывая, что у Рады есть всего одна неделя на внесение поправки об апелляции в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), мы видим риск, что переговоры по четвертому пересмотру программы EFF будут перенесены на сентябрь, когда парламент и МВФ вернутся с летних каникул", - указано в обзоре Morgan Stanley.

По оценкам экспертов инвестбанка, требуемый Фондом пересмотр внутренних тарифов на газ, скорее всего, будет осуществлен после внесения указанной правки и сторонам, в конце концов, удастся достичь согласия.

"Принимая во внимания отсутствие альтернативных источников финансирования и нежелательную девальвацию гривни перед грядущими выборами, мы ожидаем, что власти обеспечат привлечение пятого, и последнего кредитного транша от МВФ", - считают эксперты Morgan Stanley.

Вместе с тем они отмечают, что риск неполучения очередного транша также присутствует.

Аналитики Merrill Lynch считают, что Украина без поддержки МВФ сможет поддерживать макроэкономическую стабильность до конца избирательного цикла в 2019 года.

Стоимость такой поддержки составит около $5-6 млрд из резервов Национального банка Украины (НБУ). Таким образом, новому правительству для обслуживания дальнейших выплат по внешним обязательствам в любом случае придется договариваться с МВФ.

Базовый сценарий Merrill Lynch предполагает, что Украине все-таки удастся получить очередной транш Фонда еще в ІІІ квартале 2018 года.

В то же время аналитики инвестбанка предупреждают, что с каждым днем приближения к выборам политическая воля на выполнение требований МВФ слабнет.

По мнению аналитиков ICU, центробанк вряд ли пойдет на снижение уровня резервов ниже трех месяцев импорта. Основным ресурсом, через который государство может привлечь валюту на внутреннем рынке, остается банковский сектор.

Вместе с тем, сумма, которую банки потенциально могут перенаправить на покупку гособлигаций в разы меньше общего объема валютной ликвидности по системе ($3,5 млрд). Соответственно, учитывая предстоящие к концу года выплаты по внешним обязательствам на общую сумму около $2,5 млрд, Украине крайне важно заручиться поддержкой МВФ и других официальных кредиторов.

Исходя из этого, эксперты ICU прогнозируют, что власти Украины обеспечат завершение очередного пересмотра программы EFF в начале осени и уже в октябре может поступить очередной кредитный транш. Между тем, как и другие эксперты, они не исключают риск негласной остановки программы.