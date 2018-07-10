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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Последний саммит перед выборами. Какой подарок Порошенко сделал ЕС

12:38 10.07.2018 |

Политика

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Евросоюз пожурил за пробуксовку с антикоррупционной сферой, но реформами в целом остался доволен, да и о России не забыл.

В Брюсселе 9 июля состоялся саммит Украина-ЕС, открывающий для украинской делегации неделю евроатлантической политики. Мероприятие, безусловно, значительное по ряду причин. Во-первых, потому как является последним саммитом перед президентскими выборами. Во-вторых, важен контент саммита, с которым можно ознакомиться в итоговом 4-страничном заявлении, между прочим, не заблокированном Венгрией. А Будапешт не заблокировал его и согласился на саммит Украина-НАТО, поскольку в документе поднимает вопрос закона "Об образовании".

По сути ничего нового: нужно выполнить рекомендации Венецианской комиссии, продлить переходный период до 2023 года (сейчас - до 2020), а также позволить частным школам вести обучение на языке нацменьшинства. Все это уже обсудили с венгерской делегацией. Правда, Будапешт некоторое время был доволен, а после резко вновь вернулся в дурное расположение духа. Очевидно, что это итоговое заявление стало тем, что вернуло настроение правительству Виктора Орбана.

А так, в заявлении что-то есть, а чего-то нет, а что-то обозначило свое присутствие лишь в форме намека: "Ну, вы же и сами понимаете, о чем речь". Есть и домашнее задание для Украины, и обещание пряников. Но и кнут имеется. Куда уж без него. Такова современная политическая реальность в Украине. Но в целом нельзя не обратить внимания на то, что в совокупности данное заявление за исключением ряда моментов - подспорье президенту, поскольку в нем признаются заслуги Петра Порошенко по части реформ. С таким багажом удобно идти на выборы. Почему Евросоюз вообще дал его? Да потому, что есть кандидаты с достаточно высоким рейтингом (пусть возможно и нарисованным), с которыми пока неясно, как вести дела. Брюсселю хватает с головой своих оголтелых популистов.

"Есть"

Впервые за четыре года в документе черным по белому написано об агрессии вооруженных сил Россий, которая продолжается с февраля 2014 года. Это один из серьезных сигналов как Украине, в частности, в плане дальнейшей поддержки блоком; так и собственно РФ. Кроме того, это признание агрессии является своего рода мерой политической стабилизации после того, как президент США Дональд Трамп заставил понервничать всех с Крымом. Хотя понятно, что Белый дом не будет менять свою политику в отношении Украины, истеблишмент попросту не позволит, но было неприятно, да.

В довесок пошли ожидаемое осуждение аннексии Крыма и беспредела, учиненного россиянами на полуострове, в том числе и строительства моста через Керченский пролив. Говоря о репрессиях, ЕС призвал прекратить кошмарить крымских татар, пустить международные правозащитные организации в Крым, и отпустить политзаключенных: включая Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Романа Сущенко. Как видим, все акции, флешмобы, заявления официальных лиц Украины эффективны, ибо вопрос политзаключенных персонализирован.

Еще один позитивный момент - противодействие вмешательству России в предстоящие украинские выборы, для чего стороны договорились сотрудничать в укреплении кибербезопасности, бороться с гибридными угрозами в виде кремлевского фейкотворчества и т.п.

Есть еще признание блоком евроиентграционных устремлений Киева, а также успехов Украины в осуществлении краеугольных реформ в области здравоохранения и пенсионного обеспечения, децентрализации и государственного управления, сфер госзакупок и экологии, приватизации и прозрачности госпредприятий. Отдельно отметили прогресс относительно закона о нацбезопасности. Но без фанатизма: "приняли к сведению его принятие и ожидаем его выполнения". После уже можно ожидать оценки от Брюсселя.

В целом же достаточно позитивный набор тезисов, который Порошенко может забрать себе в предвыборную копилку с последующей медиараскруткой. Однако в Евросоюзе также предостерегли Киев от снижения темпов реформирования из-за самой предвыборной кампании. Месседж прост: вот вам от нас презент, но вы не забывайтесь и продолжайте в том же духе.

Кнут и пряник

Естественно, что без них не обошлось. И кнутом по спине украинской власти слегка прошлись из-за коррупции и недостаточной интенсивности борьбы с ней. В ЕС отметили, что, дескать, вы продвинулись достаточно далеко. Есть НАБУ, например, но не нужно на этом зацикливаться, поскольку Бюро, САП или НАПК - лишь начало пути, а далее нужно провести масштабное реформирование судов и прокуратуры. То есть, нужен комплексный подход к решению проблемы.

И, да, на антикоррупционные органы не давить. А выстраданное решение о создании Высшего антикоррупционного суда - это прекрасно, однако Евросоюз потребовал не тянуть с изменением нашумевшей поправки о первой инстанции. Порошенко, в свою очередь, перевел огонь на Верховную Раду, стопорящую процесс. На пресс-конференции президент заявил, что ожидает от парламента голосования по поправке уже 12 июля, а создания самого ВАС - до конца года. Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер остались довольны.

В пакете антикоррупционных требований блока есть и электронные декларации. ЕС хочет, чтобы их проверка, наконец, заработала в полную силу, чтобы не только СМИ могли изучать, как "бедствуют" чиновники. И ко всему Брюссель напомнил о недопустимости введения е-декларирования для общественных активистов, читаем - антикоррупционеров.

Если же это домашнее задание будет бойкотироваться, чего высока вероятность в связи с текущим политическим кризисом в Раде, то будут и последствия. Во-первых, была упомянута визовая либерализация: "Мы напомнили о важности дальнейшего соблюдения "индикаторов", которые позволили ввести визовую либерализацию". Во-вторых, уже Юнкер без обиняков дал понять, что следующее предоставление макрофинансовой помощи зависит от дальнейшей борьбы с коррупцией. "Борьба с коррупцией является одной из основных целей Украины. Я не пытаюсь сказать, что Украина - коррумпированное государство, но поскольку вопрос коррупции занимает значительное место в Украине, мы подчеркиваем важность того, чтобы украинская власть проводила борьбу с коррупцией", - заявил глава ЕК, на самом деле "не пытаясь сказать", сказал, что Украина - коррумпированное государство.

Это были кнуты. Давайте взглянем на пряники. В ЕС напомнили о помощи в рамках "Плана внешних инвестиций" - инициативы, направленной на привлечение инвестиций в готовые к ним страны Восточного партнерства. На все про все, т.е. до 2020 года, предусмотрено вложений в программу в сумме 4,1 млрд евро. Помимо этого в ЕС привязали прогресс по реформам и в борьбе с коррупцией к увеличению притока инвестиций в рамках Контракта "Реформы ради инвестиций". Из названия ясно, что является условием чего.

Отдельно упомянули прошлогодний саммит в Брюсселе, по итогам которого была утверждена программа "20 задач до 2020 года". Вкратце в декларации прописаны ключевые направления из экономики, госуправления, энергетики, транспортной инфраструктуры и климатических изменений, социальные контакты. А конкретика: 100 млн евро кредитов в нацвалютах странам-партнерам на поддержку малого и среднего бизнеса; 50 млн евро на гармонизацию платы за роуминг мобильной связи; 170 млн евро на развитие руководящих институтов и органов власти; 150 млн евро - на развитие трансъевропейской транспортной инфраструктуры; 225 млн евро - на мероприятия по энергоэффективности; 340 млн евро - образовательный финансовый пакет для молодежи. Ну, и оказание помощи Украине в модернизации украинской ГТС без указания каких-либо сумм. Разделение НАК "Нафтогаз Украины" по сферам ответственности (транзит и хранение) остается на повестке дня. В заявлении разделение компании очерчено как путь Украины на европейский энергетический рынок. В НАК же тянут кота за хвост (ну, или трубу за вентиль). Андрей Коболев, к примеру, в апреле просил Кабмин забыть о разделении еще на два годика.

Раз уж заговорили об энергорынке, то тогда перейдем к тому, чего в заявлении нет.

"Нет"

А нет позиции по "Северному потоку-2". Российскому проекту трубопровода, возведение которого уже началось в Германии, не нашлось места в документе. Хотя, как упоминалось в начале материала, его присутствие ощущается, поскольку ЕС подтвердил "роль Украины как стратегического транзитера газа, который обеспечивает доступные, безопасные и надежные поставки газа в ЕС". А также напомнили о грядущей трехсторонней встрече (Украина-Россия-ЕК) относительно контракта по транзиту газа в страны блока после 2019 года.

В то же не время не стоит воспринимать "забывчивость" лидеров ЕС как катастрофу. Ведь Туск на пресс-конференции после саммита затронул этот вопрос и тем самым внес его в информационный шлейф саммита. Причем он сделал это так, что борьбу с посягательством "Газпрома" на энергонезависимость Европы проигранной назвать нельзя. По словам главы Евросовета, они говорили о трубопроводе. Это раз. Два - Еврокомиссия "ищет мандат, чтобы применить европейские энергетические правила к этому проекту", но этому противостоят ряд стран-членов ЕС. Помня о том, что число противников газопровода в блоке растет, слова Туска вселяют оптимизм и веру в то, что ЕК все же сможет "достать" проект.

Далее. Еще одно "нет" - это миротворческая миссия на Донбассе. Если с "СП-2" есть какие-никакие подвижки, то тема "голубых касок" пока представляется застывшей и даже выборы Путина ее не воскресили, как надеялись в Вашингтоне. Смысл ее вносить в заявление. Однако вопрос Донбасса, конечно, забыт не был.

ЕС подтвердил поддержку миссии ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы, "нормандскому формату", пообещал 1,6 млн евро для СММ и еще 4 млн евро - украинцам в зоне конфликта и на возвращение в общество ветеранов. Что еще важно, Брюссель готов помогать в восстановлении Донецкой и Луганской областей, когда это станет возможным. Ну а так Евросоюз сохранит режим санкций в отношении России до тех пор, пока Москва не возьмется за голову; возложил ответственность на Кремль и за происходящее на Донбассе, и за трагедию с MH17 в отдельности.

Итоги: Они позитивные. Саммит, несмотря на критические и справедливые замечания в адрес Украины касательно борьбы с коррупцией, оказался очень даже проукраинским, в некоторой мере успокаивающим и обнадеживающим. Посмотрим, что принесет встреча в рамках саммита НАТО.
 

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