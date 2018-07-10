Как ЕС поддержал Украину на саммите в Брюсселе

20-й саммит ЕС-Украина составил контраст с двумя предыдущими такими встречами. Ведь, в отличие от 2016 и 2017 годов, по его итогам смогли принять декларацию. И в ней Евросоюз признал "европейские стремления" и поприветствовал "европейский выбор" Украины - тот вопрос, из-за которого саммит год назад окончился без общего заявления. В позапрошлом году камнем преткновения стал вопрос "безвиза".

Поддержка Украины

В саммите, состоявшемся 9 июля в Брюсселе, приняли участие председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Украины Петр Порошенко. В принятом по его итогам коммюнике Евросоюз подтвердил "нерушимую" поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и в очередной раз осудил незаконную аннексию Крыма, а также милитаризацию полуострова и строительство Керченского моста без согласия Украины.

Голодовка ряда украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах, привлекает все больше внимания к проблеме политических заключенных в РФ. В декларации саммита ЕС "призвал немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России". В документе поименно названы шесть политзаключенных, а именно: режиссер Олег Сенцов и задержанный с ним Александр Кольченко, фермер Владимир Балух и Станислав Клых, которые, как и Сенцов, голодают, активист Александр Шумков и журналист Роман Сущенко.

Глава Евросовета Туск на итоговой пресс-конференции выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поднимет вопрос политзаключенных во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Соответствующую просьбу Туск пообещал передать Трампу через нового посла Соединенных Штатов при ЕС. "Мы все должны напоминать руководству России, что имидж России зависит не только от организации чемпионата мира по футболу", - отметил Туск, сам являющийся ярым болельщиком.

Вопрос Донбасса

В декларации упоминается и катастрофа MH17. "Мы почтили память жертв, призываем Россию признать свою ответственность за трагедию и ожидаем привлечения к ответственности виновных в ней", - отметил глава Европейского совета. Похожий призыв содержался и в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС в конце июня, - это случилось через месяц после того, как международная следственная группа подтвердила, что зенитная ракетная установка "Бук", сбившая летом 2014 года авиалайнер над Донбассом, происходит из 53-й бригады вооруженных сил РФ в Курске. Москва свою причастность по-прежнему отрицает.

В коммюнике подчеркивается ответственность РФ за реализацию минских договоренностей. А украинский лидер Порошенко уверен, что единственный путь изменить ситуацию на востоке его страны - перекрыть неподконтрольную Киеву часть границы с Россией в Донбассе. "Кремль должен принять размещение многонациональной миротворческой миссии под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса", - призвал глава украинского государства. Но вот в итоговой декларации саммита миротворческая миссия не упоминается.

Вопрос "Северного потока-2"

Евросоюз подтвердил роль Украины как стратегического газового транзитера, обеспечивающего надежные и устойчивые поставки в ЕС. Стороны также подтвердили свою готовность к трехсторонним консультациям вместе с РФ касательно транзита российского газа после окончания нынешнего контракта в конце 2019 года.

Но о "Северном потоке-2", второй очереди газопровода, которую РФ хочет проложить по дну Балтийского моря в ЕС, в коммюнике речи не идет. Хотя Порошенко эту тему поднимал, указав на "негативное влияние геополитически мотивированного проекта "Северный поток-2" и призвав его остановить. Туск прокомментировал этот вопрос только когда его спросили. Он напомнил, что Еврокомиссия хочет получить мандат на применение законодательства ЕС к этому проекту. "К сожалению, у нас пока есть государства-члены с совершенно другим мнением", - уточнил он и добавил, что, по его личному мнению, этот трубопровод станет ошибкой, поскольку он не отвечает интересам и правилам ЕС.

Саммит позитивной атмосферы

В целом же все три лидера много улыбались и шутили между собой. На пресс-конференции поляк Туск всю свою более чем пятиминутную речь прочитал на украинском языке. Порошенко в основном говорил на английском и отметил, что покидает саммит "полным оптимизма".

Брюссель признал значительный прогресс в реформах, приводимых Киевом. "Я более чем доволен прогрессом, достигнутым нами за последние четыре года", - добавил от себя Юнкер. Все три лидера отдельно упомянули безвизовый режим, который заработал в июне прошлого года. Глава Еврокомиссии подтвердил отсутствие "каких-то проблем" в этом отношении. "Это еще раз подтверждает, что украинцы - люди, заслуживающие доверия", - подчеркнул Юнкер. Он указал и на рост объемов торговли между ЕС и Украиной в прошлом году на 24 процента, а также сообщил, что количество украинских компаний, занимающихся экспортом в Евросоюз, увеличилось с 10 000 до более 14 000.

Однако в отличие от позитивных выступлений Туска и Юнкера, общее заявление содержало и критику. Так, в ЕС ожидают сохранения темпов реформ и в предвыборный период. В коммюнике аж два раза указывается на важность ускорения реформ в Украине, в частности касающихся борьбы с коррупцией. Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что никогда бы не назвал Украину коррумпированной страной, но указал на то, что коррупции в стране все же много, потому борьба с ней - "пламенная обязанность для Украины".