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Спокойная торговля на межбанке вылилась 9 июля в удешевление доллара на 8,5 копеек
22:35 09.07.2018 |
Экспортеры нуждались в гривне, потому активнее прежнего конвертировали свою выручку.
«Компании нуждались в гривне для финансирования хозяйственной деятельности и для подготовки к сбору урожая. Валютный спрос нормализовался благодаря окончанию периода закупки валюты под вывод дивидендов нерезидентами. Ну и конечно же сказалось отсутствие ажиотажа на наличном рынке и готовность регулятора своевременно нивелировать курсовые скачки в обе стороны», - объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На этом фоне даже образовался небольшой валютный избыток (в районе $10 млн.), который выкупал Нацбанк.
«Вышел Национальный банк и покупал доллары через Matching предположительно между 26,26 грн/$ и 26,27 грн/$», - отметил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Все это сказывалось на курсовом движении, которое шло по нисходящей целый день.
«Рынок открылся на уровне 26,31-26,36 грн./$, после чего достаточно быстро снизился к 26,27- 26,32 грн./$, а к 11 часам и вовсе к 26,23-23,28 грн./$. Но и там не закрепился. Ближе к 12 часам котировки оказались на 26,20-26,26 грн./$, а во второй половине дня на 26,21-26,24 грн./$», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Торговля на межбанке шла живо, но в достаточно скромных объемах: те сократились с пятничных $438,74 млн. до $302,46 млн.
На завтра финансисты дают достаточно спокойные прогнозы. «По нашему мнению, 10 июля торги будут проходить в диапазоне 26,20-26,30 грн./$», - считает Олег Куринной.
Хотя финансисты не исключают и разворота рынка.
«Где-то в значениях закрытия торгов будет сформировано локальное дно и курс повернет выше», - отметил Олег Ропяк.
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