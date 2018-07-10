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Малая приватизация под угрозой срыва - глава ФГИУ
08:10 09.07.2018 |
По мнению главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, не выполнены надлежащие условия для малой приватизации
И.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров считает, что малая приватизация находится под угрозой срыва. Об этом он написал у себя в Facebook.
"Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи - это важнейший вопрос, поскольку более 60% предприятий (малой приватизации - ред.) будут выставляться на продажу именно с условиями. А на сегодня этот нормативный документ отсутствует", - напомнил он.
Нерешенным остается также вопрос продажи через электронную торговую систему принадлежащих государству пакетов акций в уставных капиталах государственных компаний, поскольку программное обеспечение ProZorro.Продажи не предусматривает форму ввода для информации о пакетах акций, уточнил Трубаров.
ФГИУ официально обратился к Кабинету министров, МЭРТу и ProZorro.Продажи с просьбой решить эти проблемы.
Приватизация малых объектов через систему ProZorro стартовала в начале июня.
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