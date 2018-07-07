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Нацбанк 6 июня приобрел около $10 млн на межбанке
23:48 06.07.2018 |
Валютная неделя завершилась на позитивной ноте: 6 июля межбанк закрылся снижением курса доллара на 5 копеек - в рамках 26,30-26,32 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Основные потребители валюты скупились, потому на моменте даже образовался профицит СКВ, и с покупками выходил регулятор.
По оценкам казначеев, Нацбанк сегодня приобрел около $10 млн. в рамках 26,3170-26,32 грн./$, и хоть немного пополнил свои резервы, поредевшие после распродаж последних дней.
Кроме НБУ валюту приобретал Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк и ING Bank. А главными ее продавцами стали ПУМБ, Приватбанк и УкрСиббанк. Общий объем торгов сократился со вчерашних $442,36 млн. до $438,74 млн.
«Факторами влияния на сегодняшние курсовые тренды стала нормализация баланса спроса и предложения после календарных перекосов прошлой и нынешней недели, а также ситуативные интересы крупных игроков на фоне ощутимо увеличившейся гривневой ликвидности на банковских корсчетах», - прокомментировал ситуацию Куринной.
Финансисты уверяют, что на таком фоне не должно происходить сколько-нибудь серьезных курсовых раскачек.
«Скорее всего, в понедельник межбанк будет стартовать широко - в рамках 26,25-26,35 грн./$. Оснований для резких провалов курса пока не вижу. Но, думаю, что межбанк вполне может отойти к 26,30-26,32 грн./$, а может и чуть ниже», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. И с ним согласились коллеги.
«В понедельник продолжится консолидация с возможным незначительным проседанием курса доллара от текущих значений», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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