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Как норвежский ильменит в обход санкций попал в Крым?
22:57 06.07.2018 |
На последнем саммите ЕС, проходившем в Брюсселе 28-29 июня, главы государств и правительств Евросоюза в очередной раз продлили санкции, введенные в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. Немецкому бизнесу эти санкции не нравятся. Тем не менее, как не раз заверял Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий фирмы, ведущие дела в России, предприниматели Германии признают "примат политики" и готовы - пусть вынужденно - мириться с ограничениями на коммерческие сделки.
Но, очевидно, не все немецкие фирмы согласны нести убытки или жертвовать прибыльными сделками. До сих пор в Германии не утихает скандал, разразившийся из-за того, что турбины фирмы Siemens вопреки санкционному режиму оказались на строящихся в Крыму электростанциях. Теперь под подозрение попали еще две немецкие судоходные компании - Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде.
Немецкие суда с ильменитом на рейде в Керченском проливе
По данным журналистского расследования, проведенного радиостанцией Deutschlandfunk, эти компании обеспечили доставку в Крым из Норвегии занесенного в санкционный список ильменита - титанистого железняка, который применяется в военной сфере. Его используют, например, для производства высококачественной краски, которой обрабатывают боевую технику и, в частности, военные корабли. Корреспондент радиостанции Сабине Адлер (Sabine Adler) так излагает ход событий:
Сухогруз Mississippi судоходной кампании Hansa Heavy Lift, направлявшийся в российский порт Кавказ, 23 ноября 2017 года встал на рейд в Керченском проливе. Продавать ильменит в Россию можно, но не в Крым. Дойти до порта назначения Mississippi помешал слишком низкий мост.
Поэтому 10 тысяч тонн ильменита были прямо в море в несколько приемов перегружены на российское судно "Нефтерудовоз-2". А оно ходило не в российский порт, а в Камыш-Бурун в Крыму. Там и разгружалось. Точно такая же процедура повторилась несколько дней спустя с сухогрузом Callisto судоходной кампании Heinz Corleis KG.
Наблюдали за движениями этих судов в Керченском проливе активисты украинской неправительственной организации Black Sea Watch, которая с помощью своей информационной системы фиксирует координаты всех кораблей в этой акватории.
Главный редактор информационного портала Blackseanews.net Андрей Клименко рассказал Сабине Адлер, что все пути доставки товаров в Крым - будь то сухопутные, морские или по воздуху - "ежедневно и ежечасно" находятся под контролем и украинских государственных служб, и независимых аналитических центров, в частности, таких, как Black Sea Watch. Так что скрыть ничего невозможно.
Наивные немецкие судоходные компании?
Но в немецких судоходных кампаниях и не стали отрицать, что выполнили заказы на транспортировку ильменита, но были, дескать, уверены в том, что доставляют его из Норвегии в Россию, а не в Крым.
"Мы шли не в Крым, и мы не знали, что конечный потребитель находится в Крыму, - заверил корреспондента Deutschlandfunk представитель судоходной кампании Hansa Heavy Lift Ханс-Йорг Зимон (Hans-Jörg Simon). - Если бы знали, то немедленно пресекли бы такие поставки".
Но рассказал он и о том, что перед выполнением любого заказа эксперты судоходной кампании проверяют его на соответствие экспортным ограничениям, изучают сопутствующие обстоятельства, наводят справки о заказчике. Если так, то в Hansa Heavy Lift должны были бы знать, что на территории России ближайший завод, на котором перерабатывают ильменит, находится за три тысячи километров от порта Кавказ - на южном Урале, где эту руду также добывают.
А вот в Крыму такое предприятие еще с советских времен находится совсем рядом - в Севастополе, где базируются корабли российского Черноморского флота. Так что в судоходных кампаниях могли бы, по меньшей мере, заподозрить неладное.
Минэкономики ФРГ: санкции остаются в силе
Теперь немецкая прокуратура ведет следствие против двух судоходных компаний Германии, а норвежская - против горнорудной фирмы Titania Kronos, добывающей ильменит вблизи Йоссингфьорда. Норвегия хоть и не входит в ЕС, но присоединилась к европейским санкциям.
Следят за развитием событий и в правительстве Германии. Пресс-секретарь немецкого министерства экономики и энергетики Беате Барон (Beate Baron) на правительственной пресс-конференции в пятницу, 6 июля, напомнила, что остаются в силе оба санкционных предписания ЕС - и в отношении Крыма с Севастополем, и в отношении России.
"Оба предписания адресованы предприятиям, которые обязаны проверять свои сделки на соответствие действующим правилам и их соблюдать", - заявила она и добавила, что нарушение санкционного режима чревато судебным наказанием. Нарушителям грозят существенные штрафы, размер которых зависит от конкретного случая.
Комментировать подозрения в отношении двух немецких судоходных компаний Барон не захотела, сославшись на правоохранительные органы, в задачу которых, по ее словам, а не правительства, и входит принятие мер в том случае, когда поступает сигнал о возможном нарушении санкционного режима.
Санкции против России принимал ЕС, а не Берлин
Санкции ЕС не нравятся не только немецким коммерсантам, но и многим политическим деятелям Германии, особенно в ее восточных землях, то есть, бывшей ГДР, имевших традиционно обширные деловые связи с партнерами в России.
К их числу относится, например, Андреас Леммель (Andreas Lämmel) из восточногерманской Саксонии. Он депутат бундестага от Христианско-демократического Союза - партии Ангелы Меркель (Angela Merkel), но все равно критикует санкционную политику канцлера.
"Во-первых, санкции легко обходить, во-вторых, мы уступаем рынки конкурентам, - перечисляет он, - а, в-третьих, я не знаю ни одного случая, где санкции достигли бы той цели, ради которой они были введены".
Андреас Леммель хоть и не требует немедленно отменить санкции, но призывает "начать публичную дискуссию о том, что делать с ними дальше". Официальный Берлин к таким призывам глух. Санкции, мол, вводила не Германия, а Европейский Союз, пусть его лидеры этот вопрос и обсуждают.
"Позиция канцлера и всего немецкого правительства остается неизменной, - сказал корреспонденту DW официальный представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). - Решения о санкциях принимаются на европейском уровне, на таком уровне и было принято решение об их продлении".
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