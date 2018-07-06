Как Порошенко найти 300 голосов за отмену неприкосновенности

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Наиболее мощное сопротивление президентскому проекту могут оказать депутаты-мажоритарщики.

Последняя неделя заседаний восьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва (10-13 июля) должна порадовать украинцев голосованием народных депутатов за отмену их, народных депутатов, неприкосновенности. Правда, это будет только предварительное голосование, для которого достаточно 226 голосов. А окончательное голосование предстоит на следующей, девятой сессии, которая начнется 4 сентября. Тогда для внесения изменений в Конституцию необходимо будет набрать не менее 300 голосов. И весь вопрос в том, как президент их найдет.

Впрочем, этот вопрос интересует и самих депутатов. Они тоже пытаются просчитать ходы наперед и угадать, какой ход будет для них самым выигрышным. Последуем же за их мыслями, устремленными в будущее.

Понятно, что большинству парламентариев не хочется лишаться неприкосновенности. Президент, кстати, учел это в своем законопроекте и предложил отменить неприкосновенность депутатов лишь с 2020 г. - уже после очередных выборов Верховной Рады, которые должны состояться 27 октября 2019 г. Однако очень многим депутатам и это не нравится, так как они хотят попасть в новый парламент и, естественно, желают сохранить все те преимущества, которые дает депутатский статус, включая неприкосновенность.

Кроме того, все понимают, что Порошенко в случае результативного голосования депутатов за его проект будет по максимуму использовать это как предвыборную фишку в своей президентской кампании. А половине парламентариев, мягко говоря, не нравится перспектива второго срока Петра Алексеевича. И хотя бы для того, чтобы насолить ему, они не прочь завалить его проект.

Но тут перед депутатами встает проблема избирателей. Как известно (и для этого не нужны соцопросы), народ в основной своей массе горячо поддерживает отмену любой неприкосновенности любых власть имущих. Если парламентарии откажутся лишать себя привилегированного положения, Порошенко будет напоминать об этом избирателям все время до самых президентских выборов. Более того, он даже может вынести (или пообещать вынести) этот вопрос на референдум.

Все это будет бить прежде всего по конкурентам Порошенко на президентских выборах - таким как Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Андрей Садовый, Юрий Бойко, если парламентские фракции их партий ("Батьківщини", Радикальной партии, "Самопомочі", "Оппоблока") откажутся поддержать отмену депутатской неприкосновенности. Конечно, Тимошенко с Садовым и Ляшко с Бойко будут рассказывать, что они не поддержали проект Порошенко, потому что требуют еще и отмены неприкосновенности президента и принятия закона об импичменте. Дескать, вот когда я стану президентом, тогда и добьюсь отмены неприкосновенности и своей, и депутатской. Только, наверное, мало кто в такое поверит.

К тому же 19 октября прошлого года, когда Верховная Рада направила президентский проект на проверку в Конституционный суд, в поддержку такого решения выступили и Ляшко, и Бойко, и глава фракции "Самопомочі" Олег Березюк, и Сергей Соболев от имени "Батьківщини". Они подчеркивали, что отмена неприкосновенности необходима и что этого ждет народ. Напомним, под стенами Верховной Рады тогда проходила довольно массовая антикоррупционная акция, одним из главных требований которой как раз и звучала отмена неприкосновенности. Так что все эти партии и их лидеры сейчас рискуют нарваться на обвинения в отказе от своих публичных обещаний.

Тут впору вообще заподозрить подвох: а вдруг Порошенко как раз и ждет, что его конкуренты сами себя опозорят перед избирателями. Поэтому для Тимошенко, Ляшко, Садового более безопасно проголосовать за президентский проект оба раза - сейчас и на следующей сессии (и заодно воспользоваться этими поводами для раскрутки темы импичмента). Тогда в случае принятия проекта можно будет подчеркивать свой неоценимый вклад в этот результат.

Больше возможностей для маневра у Юрия Бойко. Он может выступить против внесения изменений в Конституцию и пояснить своим избирателям, что власть собирается использовать отмену неприкосновенности для уничтожения "Оппоблока". Его электорат, скорее всего, ему поверит.

Однако наиболее мощное сопротивление президентскому проекту могут оказать депутаты-мажоритарщики, которых все-таки почти полпарламента. Без них 300 голосов никак не наберется. Даже среди тех из них, кто числится членом фракции БПП или НФ, многие могут во время решающего голосования воздержаться, не вставить карточку или просто отсутствовать. В самом деле, какими обещаниями можно простимулировать (или какими угрозами принудить) мажоритарщика проголосовать за ликвидацию той привилегии, которая, с его точки зрения, как раз и составляет главную ценность депутатского кресла?

Разумеется, не все мажоритарщики одинаковы. Некоторые, наоборот, поддерживают отмену депутатской неприкосновенности именно потому, что это снизит уровень конкуренции в округах. Эти депутаты рассчитывают избавиться таким образом от самых опасных конкурентов - тех "денежных мешков", которые привыкли видеть в депутатском мандате индульгенцию за грехи.

Кстати, в этом есть дополнительный резон для партийных лидеров поддерживать отмену неприкосновенности. Ведь если из борьбы за округа самоустранятся "денежные мешки", значит, больше шансов на победу будет у партийных выдвиженцев, в частности, у руководителей местных парторганизаций. А это, в свою очередь, повышает привлекательность (и ценность) партийных портфелей на региональном уровне.

Банковая, наверное, могла бы заинтересовать некоторых мажоритарщиков из групп "Відродження", "Воля народу" и внефракционных, пообещав им содействие на будущих парламентских выборах. Но цена таким гарантиям невысока, поскольку перед парламентскими выборами состоятся президентские, и депутаты отнюдь не уверены в том, что Порошенко сохранит свой пост.

Ввиду всех этих раскладов перспектива внесения изменений в Конституцию выглядит совершенно неопределенной. Аргументов, имеющихся у Порошенко, может хватить для того, чтобы его проект на следующей сессии набрал 300 голосов, но с такой же вероятностью может и не хватить. Между тем рисковать тут нельзя: если проект получит хотя бы на один голос меньше, чем нужно, то, согласно Конституции, внести новый такой проект можно будет не ранее чем через год. Поэтому Банковой впору задуматься над тем, чтобы организовать в день решающего голосования массовую акцию под Верховной Радой с требованием отмены неприкосновенности, чтобы дополнительно простимулировать депутатов.

Предварительное голосование в июле перед каникулами кажется менее проблемным, все-таки тогда будет достаточно 226 голосов. Но там есть своя трудность: помимо президентского законопроекта имеется еще и депутатский на ту же тему, и если голоса между ними разделятся, то оба они могут провалиться. Чтобы парламент не споткнулся об этот камень преткновения, фракциям и группам необходимо договориться о том, что на голосование будет вынесен только президентский проект как имеющий наибольшие шансы на принятие. Однако сейчас депутаты наименее склонны договариваться.

Что и когда предлагается изменить в Конституции

Законопроект № 7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции предлагает изъять из этой статьи два положения: "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" и "Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Этот проект внесен президентом 17 октября 2017 г. и определен как неотложный.

Точно такие же изменения предлагает законопроект № 6773, внесенный 19 июля 2017 г. (то есть еще до президентского проекта) 158 народными депутатами из разных фракций и групп и внефракционных. Различие между двумя проектами заключается в дате, с которой отменяется неприкосновенность народных депутатов. В депутатском проекте записано, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. А значит, он должен относиться и к народным депутатам нынешнего, восьмого созыва.

19 октября 2017 г. оба законопроекта были включены в повестку дня и направлены в Конституционный суд, с тем чтобы он проверил их на соответствие требованиям статей 157 и 158 Конституции. За такое решение насчет президентского проекта проголосовали 336 парламентариев, депутатского - 328. Однако Конституционный суд не спешил выполнить свою проверочную функцию. Наконец 6 июня 2018 г. он дал положительное заключение по законопроекту № 6773, а 19 июня - и по № 7203.