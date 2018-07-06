Що змінює «Закон про валюту»

Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії

Закону "Про валюту та валютні операції" декларує свободу руху капіталів та свободу валютних операцій. Регулятор матиме право вводити обмеження в кризових ситуаціях.

Але цей закон - рамковий, отже, більшість реальних змін для банків, бізнесу та людей ми зможемо побачити лише після прийняття нормативних актів НБУ через шість місяців.

Проте вже зараз можна зробити декілька висновків і через півроку (строк вступу закону в дію) можна очікувати змін.

Зокрема, компаніям, фінансовим посередникам та людям буде дозволено відкривати рахунки в закордонних банках.

Чи потребуватиме це додатково дозволу НБУ - поки невідомо, але ліцензії на інвестування закордон відійшли у минуле.

Експортери та імпортери зможуть працювати із контрагентами ефективніше, через зручні для клієнтів банки. Українці зможуть інвестувати у цінні папери чи нерухомість за кордоном, фінансові посередники зможуть простіше надавати послуги із транскордонних операцій.

Резидентам можна буде торгувати валютою як на українському ринку, так і на закордонних майданчиках за наявності валютної ліцензії Нацбанку.

Валютний нагляд не буде обов'язковим для дрібних операцій - менше ніж на 150 тис. грн ($5,7 тис). Це суттєво спростить життя малому бізнесу, який працює із закордонними постачальниками або покупцями.

Поки що невідомо достеменно, чи впише НБУ до нової нормативної бази норму про граничний строк розрахунків за експортно-імпортними контрактами (зараз 180 днів). Та цілком ймовірно, що її буде скасовано - такі обіцянки звучали від офіційних представників Нацбанку.

Для бізнесу це буде довгоочікуваний та дуже позитивний крок. Точно відомо, що індивідуальні санкції за порушення строків розрахунків буде замінено на систему штрафів.

Нацбанк обіцяє скасувати реєстрацію кредитів від нерезидентів одночасно із введенням в дію закону.

Уряд та Нацбанк через шість місяців внесуть у Верховну раду законопроект про одноразове декларування фізичних осіб та про міжнародну співпрацю в галузі оподаткування (так званий пакет "анти-BEPS").

Фінальний дизайн нових правил гри залежатиме від Національного банку. Його нормативні акти, введені в дію одночасно із введенням в дію нового закону, матимуть силу, доки НБУ не визнає їх такими, що втратили чинність.

Поки не ясно до кінця, як працюватиме механізм підзвітності в Верховній Раді та затвердження, введення чи подовження нових обмежень Радою НБУ. Існує ймовірність, що актів, прийнятих одночасно із введенням в дію закону, цей механізм не стосуватиметься.