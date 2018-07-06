Введение квот на импорт серной кислоты грозит коррупцией

Введение квот на импорт серной кислоты создаст коррупционные риски при их распределении.

Такое мнение высказала глава Госрегуляторной службы Ксения Ляпина.

"Квоты сами по себе это коррупционный механизм, это очень плохой механизм для Украины", - уверена она.

Ляпина выразила опасение, что распределение квот в будущем может проводиться по принципу "кто первый встал, того и тапки".

"Самый худший и самый опасный принцип. Потому что тот, кто ближе к телу принимающего решения, а это Министерство экономического развития и торговли, тот первый придет и выберет абсолютно все квоты", - предостерегает она.

Глава Госрегуляторной службы назвала решение Межведомственной комиссии по международной торговле "проблемным со всех точек зрения". Она обратила внимание на то, что решение принималось МКМТ под лозунгом противодействия импорту серной кислоты из России. Однако в результате размер российской квоты равен четвертой части всей принятой квоты.

"Мы боремся с ввозом некачественного продукта из России или имитируем эту борьбу? Считаю, что российская квота должна быть максимально закрыта", - подчеркнула Ляпина.

При этом она обратила внимание на то, что в установленную квоту в 4,3 тыс. тонн попадают все страны Евросоюза.

"То есть квота на страны ЕС в два раза меньше, чем на Россию. Так мы боремся с европейским продуктом или с российским продуктом?" - сказала Ляпина, выразив уверенность, что импорт серной кислоты из стран ЕС не должен квотироваться.

Также Ляпина назвала недостаточными установленные МКМТ квоты на импорт серной кислоты. По ее словам, данные квоты не покрывают дефицита, которые образовался на рынке из-за потери предприятий расположенных в Крыму и на Востоке Украины.

Ляпина сообщила, что по итогам заседания в Госрегуляторной службе решили создать мониторинговую группу, которая в самое ближайшее время исследует реальное положение дел вокруг серной кислоты. Результатом работы этой группы может стать отмена решения комиссии о квотировании этого вида сырья.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле 2 июля установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Данное расследование по серной кислоте инициировали Восточный ГОК и объединение "Сумыхимпром".

Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.

Украинские метпредприятия, использующие серную кислоту для производства своей продукции, рискуют остаться без этого сырья после введения импортных квот с 1 сентября, заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

По его словам, может сложиться ситуация, при которой серной кислоты будет не хватать, и потребители не смогут купить ее ни за какие деньги.

Как напомнил А. Каленков, проблемы с серной кислотой начались в 2014 году, когда Украина потеряла контроль над предприятиями в Крыму и Донецкой области, которые производили это сырье, причем на фоне роста спроса на него.

Кроме того, по его словам, остро стоит вопрос наличия железнодорожных цистерн для перевозки серной кислоты. «Раньше в Украине было 136 цистерн, по состоянию на 2018 год их уже меньше сотни. Имеющиеся цистерны могут перевезти только 40 тыс. т продукции, а нужно 100-120 тыс. т», - предупредил эксперт.

Чтобы урегулировать вопрос обеспечения промпредприятий серной кислотой в необходимом объеме, в составе Госрегуляторной службы была создана мониторинговая комиссия, которая до 1 сентября намерена проследить за ситуацией на рынке и предоставить в межведомственную комиссию при МЭРТ результаты собственного мониторинга.